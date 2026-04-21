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Política y Economía

Las razones detrás del boom energético en Argentina: Vaca Muerta, importaciones en baja y un récord histórico

Las razones detrás del boom energético en Argentina: Vaca Muerta, importaciones en baja y un récord histórico
21 de Abril de 2026 | 07:49

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El sector energético argentino atraviesa un momento de expansión sin precedentes que ya se refleja en cifras concretas: durante el primer trimestre de 2026 se registró el mayor superávit energético de la historia para ese período, impulsado por el crecimiento de Vaca Muerta, la fuerte caída de importaciones y el avance sostenido de las exportaciones.

Según datos oficiales, entre enero y marzo el país alcanzó un saldo positivo de USD 2.405 millones en su balanza energética. El número no solo representa un récord histórico, sino que consolida un cambio estructural respecto de años anteriores, cuando Argentina debía destinar miles de millones de dólares a la compra de energía en el exterior.

Uno de los motores principales de este fenómeno es el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales. En particular, el petróleo y el gas provenientes de Vaca Muerta mostraron una expansión significativa gracias al aumento de inversiones, mejoras tecnológicas y mayor eficiencia en los procesos de extracción. Este salto productivo permitió cubrir la demanda interna con mayor holgura y, al mismo tiempo, generar excedentes exportables.

En paralelo, las exportaciones energéticas alcanzaron niveles récord. Durante marzo, las ventas al exterior de combustibles y energía marcaron uno de los picos más altos de la serie, consolidando una tendencia que viene en ascenso. El petróleo crudo lideró estos envíos, acompañado por derivados y, en menor medida, gas natural.

Otro factor determinante fue el derrumbe de las importaciones. La menor necesidad de comprar Gas Natural Licuado (GNL) y otros combustibles en el exterior generó un fuerte ahorro de divisas. Este retroceso en las compras externas se explica tanto por el aumento de la producción local como por condiciones climáticas más favorables y una mejor planificación del sistema energético.

El impacto de esta dinámica se observa también en términos interanuales. En comparación con el mismo período del año pasado, el saldo energético mostró una mejora sustancial, evidenciando la velocidad con la que el sector logró revertir el déficit histórico. En ese sentido, la energía pasó de ser un factor de presión sobre las reservas a convertirse en una de las principales fuentes de ingreso de dólares.

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Detrás de este cambio también aparece la expansión de la infraestructura. La construcción y puesta en marcha de nuevos gasoductos, oleoductos y obras complementarias permitió transportar mayores volúmenes de producción desde la cuenca neuquina hacia los centros de consumo y los puntos de exportación. Esta mejora logística resultó clave para sostener el crecimiento.

A su vez, el contexto internacional jugó un papel relevante. La demanda global de energía, sumada a precios que se mantienen en niveles competitivos, favoreció la colocación de los productos argentinos en mercados externos, especialmente en la región.

Con este escenario, el sector energético se consolida como uno de los pilares de la economía nacional. Las proyecciones indican que, de mantenerse las condiciones actuales, el superávit podría ampliarse aún más en los próximos meses, reforzando el rol estratégico de Vaca Muerta como motor del crecimiento.

Así, la combinación de mayor producción, exportaciones en alza y una drástica reducción de importaciones explica el boom energético que atraviesa Argentina y que ya dejó una marca histórica en el inicio de 2026.

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