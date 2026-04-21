"Frustración" de Caputo por el riesgo país y la inminente decisión de las calificadoras, revelaciones de un banco internacional sobre Argentina

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Leandro Gabin
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El equipo económico aprovechó la Asamblea de Primavera del FMI y Banco Mundial que terminó el fin de semana para hacer marketing propio y conseguir financiamiento que permita pagar la deuda en julio sin tocar las reservas ni salir al mercado internacional. En varias oportunidades, Luis Caputo subrayó que no emitirán bonos este año a lo sumo que baje considerablemente el riesgo país, algo que minimizó en público. "Fueron las mejores sesiones de primavera que tuvimos", dijo el ministro de Economía a corresponsales argentinos en Washington.
Sin embargo, la lectura de lo que dejaron las charlas en privado con el team Caputo mostraron otras cosas. "El equipo económico de Argentina se mostró muy optimista, describiendo al país como disfrutando de una situación favorable caracterizada por un presupuesto equilibrado, una moneda estable y una transformación estructural en los sectores energético y minero. Sin embargo, manifestaron su frustración por el hecho de que los diferenciales siguen siendo demasiado amplios para que las emisiones externas resulten atractivas", detalló un informe especial sobre lo que dejó la Asamblea del FMI por parte del banco UBS. El riesgo país medido por el JP Morgan está en torno a los 525 puntos básicos y en el Gobierno dicen que sin el "riesgo político" debería estar en torno a 200 o 300 puntos.
El documento, firmado por el economista argentino Alejo Czerwonko (Chief Investment Officer de Emerging Markets Americas) y el mexicano Pedro Quintanilla-Dieck (Senior Emerging Markets Strategist), contó algunos aspectos del evento que no trascendieron en la prensa local.
Por ejemplo, en base a las charlas que tuvieron, sostienen que el FMI se mostró constructivo con la Argentina "pero más moderado". "El jefe de la misión anunció un acuerdo del staff sobre la segunda revisión y calificó el impulso de las reformas posteriores al período de mitad de mandato como 'bastante impresionante'". Pero señaló la persistencia de la inflación y el crecimiento desigual", puntualizaron desde el banco suizo.
Los economistas de UBS sostienen que si bien el FMI celebra la acumulación de reservas, que está superando los objetivos mientras que el sistema de bandas cambiarias funciona, el organismo "impulsa mejoras operativas para apoyar la transición a una baja inflación". "Todo el programa del FMI está diseñado para consolidar las reformas antes de la volatilidad electoral de 2027", asegura Czerwonko y Quintanilla-Dieck.
Un dato desconocido también fue aportado por UBS en sus reuniones en Washington. Dicen que las agencias de calificación "debaten activamente" la mejora de la calificación de la Argentina. La nota del país está en terreno de "CCC" y se espera que de forma inminente haya un upgrade a la categoría B, "centrándose en la sostenibilidad de la balanza de pagos, la acumulación de reservas y la flexibilidad del financiamiento como indicadores clave", apunta el banco suizo. "Ninguno parece requerir como condición previa la emisión en el mercado internacional", acota UBS.
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Nota publicada en eleconomista.com.ar
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