Liga Amateur Platense: sexto triunfo al hilo de ADIP que va por el Apertura

ADIP está intratable en la Liga Amateur. Y ya es cosa seria en este Apertura. Le ganó sin objeciones a Las Malvinas por 3-1, cosechó el sexto triunfo en cadena (suma puntaje ideal: 18), y como si eso fuera poco, se afirma en la punta.

El Naranja, firme candidato a quedarse con el título, volvió a dar muestra de su solidez colectiva y contundencia. Y esos atributos le permite ilusionarse con la conquista del Apertura, el principal objetivo en este primer semestre.

Los goles del equipo que conduce técnicamente Gustavo Salinas fueron convertidos por Mateo Crovetto, en dos oportunidades, y Gerónimo Croce. Mientras que el descuento llegó a través de Correa.

LOS ESCOLTAS NO AFLOJAN

Por su parte, los dos escoltas del puntero ADIP, Unidos de Olmos y la Asociación Brandsen, se mantienen a la expectativa en este Apertura. Ambos ganaron hoy sus respectivos compromisos y totalizan 16 puntos.

El Azulgrana sacó de la galera una victoria valioso, al superar por 1-0 a Alumni, en Los Hornos. El único tanto fue obra del delantero Fernando Pasquale).

En tanto que el Coronel le ganó por 2-0 a CRISFA, en Meridiano V, gracias a las conquistas de De Oro y Arroquia.

Los demás resultados de la sexta fecha fueron: Círculo Cultural Tolosano 0, Everton 0; Nueva Alianza 3 (Clavero -2-, uno de penal, y Quintana), CRIBA 0; Peñarol 2 (Travella y Quiroz), Estrella 0; For Ever 1, Fomento 2 y Polideportivo Gonnet 1, San Lorenzo 6.

Primeros puestos: ADIP, 18 puntos; Unidos de Olmos y Brandsen, 16; San Lorenzo, 11; Fomento y Everton, 10.

ROMERENSE Y DEFENSORES TAMBIÉN SON ESCOLTAS

Romerense y Defensores de City Bell integran el lotes de los escoltas del puntero Argentino Juvenil (tiene 16), después de haber ganado en sus respectivos compromisos de la sexta fecha del Apertura.

El albirrojo le ganó bien a la Comunidad Rural por 3-1 y totaliza 13 unidades. Lo mismo que el “Defe”, que superó por 3-2 a Expreso Rojo y también suma 13.

El otro equipo que comparte el pelotón de los segundos es Tricolores (13), que empató 1-.1 con Villa Lenci y no pudo acortar la brecha respecto de Argentino Juvenil, que el sábado le había ganado a Porteño por 2-1. Los demás resultados fueron: La Plata FC. 1, 5 de Mayo 2; Talleres 3, Curuzú Cuatiá 4; San Martín de Los Hornos 3, Villa Montoro 1 y Asociación Iris 1, CF. Ringuelet 2. Primeros puestos: Argentino Juvenil, 16; Romerense, Defensores (CB) y Tricolores, 13; Villa Montoro y Villa Lenci, 10.

ATENEO POPULAR, LÍDER EN LA PRIMERA C

Con el triunfo por 1-0 sobre San Juan Bautista, Ateneo Popular trepó a la punta en la Primera C y ahora suma 10 puntos. Más resultados: Los Dragones 1, 9 de Julio 0 y NV. Argüello 0, Banco Provincia 1. El sábado, Universitario 1, DIVE 5 y Unidos del Dique 3, Gonnet 4.