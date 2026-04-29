Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

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El servicio de micros en La Plata entró esta semana en una vorágine de incertidumbre ante otro eventual aumento de las tarifas del boleto y los probables impactos de un nuevo movimiento en los valores de los combustibles, que tomó por sorpresa a las empresas de transporte. Por su parte, con los bolsillos cada vez más castigados, los usuarios de colectivos de la Región continúan atravesando múltiples penurias con el servicio, hasta un punto donde llegar a horario al trabajo o al médico se volvió una misión cotidiana difícil de resolver.
Mientras las cámaras empresariales del AMBA y las autoridades nacionales buscan por estos días avanzar en una mesa de diálogo para conversar sobre una nueva suba del boleto, el incremento en los surtidores aplicado ayer no solo echó por tierra la promesa de un congelamiento de los valores por un plazo de 45 días que había anunciado el Gobierno, sino que enciende nuevamente las alarmas con respecto a la situación tarifaria de los micros.
La oscilación de los precios de los combustibles da lugar a un contexto de escasa estabilidad a mediano plazo para las empresas y no deja de sumar presión sobre las tarifas. En este caso, la suba aplicada ayer es de $3 para las naftas, lo que equivale, en líneas generales, al 0,15%. Por su parte, el gasoil -principal insumo del transporte público- bajó $4 en YPF y de esa forma pasó de $2.080 a $2.076.
En el caso del Gran La Plata, el precio del boleto está determinado por una fórmula mensual que contempla el índice de inflación y un adicional del 2%. Teniendo en cuenta que el INDEC había arrojado un salto de los precios del 3,4%, se dedujo, en sintonía con ese cómputo, que la tarifa de mayo experimentaría una suba del 5,4%.
Sin embargo, lo que reclaman las empresas es un salto del 11% y todo indica que, en la reunión que mantendrán mañana con el Ministerio de Transporte de la Nación, se empezaría a dar luz verde a esa solicitud. De esa forma, el precio del boleto superaría de manera ostensible la "tablita" del aumento que se había establecido para este año en la región.
En el marco de las negociaciones, el nuevo aumento de las naftas - en otro capítulo de la tendencia alcista del corriente año, acelerada al calor de la guerra en Medio Oriente y la consecuente suba del precio del petróleo- podría ser tomado como argumento por los empresarios, ya que la única previsión a mano quizá la consigan con un significativo aumento del boleto, a fin de evitar revisar cada semana el asunto de las tarifas y los costos del servicio.
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En medio de la crisis del transporte público, en La Plata, Berisso y Ensenada los pasajeros siguen padeciendo la significativa merma de la frecuencia de unidades, incluso en los horarios pico, que es cuando necesitan trasladarse al trabajo, la escuela, la facultad o el hospital. Las empresas locales admitieron que se quitó, en promedio, el 10% de los servicios por el aumento de costos.
Desde hace más de un mes, la postal en las principales avenidas de la región y en los barrios es de paradas con extensas filas de pasajeros soportando no solo esperas eternas, sino también las inclemencias del clima y la exposición a eventuales situaciones de inseguridad. Otras imágenes que en las últimas semanas se volvieron moneda corriente muestran colectivos circulando al tope de su capacidad. Algunas personas incluso viajan colgadas de los estribos, poniendo en riesgo su integridad física con tal de cumplir con el compromiso cotidiano.
En paralelo, el enojo de los pasajeros también se manifiesta en la calle porque, mientras la calidad del servicio se precipita, los valores para viajar son cada vez más elevados, representando otro golpe más a los ya castigados bolsillos de la economía doméstica.
Cabe resaltar que el boleto de micro representa al menos $50.000 mensuales para quienes usan el servicio de ida y vuelta por razones laborales. Ese monto puede elevarse de forma considerable si es necesario abordar más de una unidad para llegar a destino.
A su vez, la crisis de los micros tiene dos coletazos visibles. Por un lado la saturación del Tren Roca, cuyos pasajeros expresaron quejas por el incremento de usuarios, debido a que muchos que antes viajaban en micro ahora eligen una opción más económica. En consecuencia, las formaciones que conectan con La Plata se saturan mucho más.
Por otro, la caída en la demanda. Las empresas reportaron una merma de pasajeros que comenzó el año pasado y se acentúa en este 2026. En el caso de Unión Platense, se produjo un descenso alarmante en comparación con el año pasado: se registraron 551.446 usuarios menos, una variación del 13,28%. Con respecto a marzo, consignaron que en 2025 usaron el colectivo unos 4.151.652 platenses, pero en el mismo mes de este año la cifra cayó a 3.600.206.
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