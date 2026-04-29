VIDEO.- ¿Qué sería una buena Copa Libertadores para Estudiantes? Opinan los hinchas en la previa ante Flamengo

En los accesos a UNO, los hinchas del Pincha hablaron con EL DIA antes del duelo clave frente al conjunto brasileño. Ilusión, ambición y recuerdo de la serie del año pasado.

La previa de Estudiantes-Flamengo se vive con clima copero en los alrededores de UNO. Horas antes del partido por la Copa Libertadores, hinchas albirrojos respondieron la pregunta de EL DIA: ¿Qué sería una buena Copa Libertadores para Estudiantes? Y las respuestas dejaron en claro que la ilusión está intacta.

Entre expectativas altas y prudencia futbolera, muchos fanáticos coincidieron en que el equipo está para pelear lejos en el torneo continental.

Tobías fue uno de los más optimistas y aseguró que ve al equipo con potencial para avanzar varias fases. “Lo veo muy bien”, resumió, con confianza en el presente del Pincha.

Patricio, en tanto, puso un objetivo concreto: “Por lo menos llegar a cuartos de final. Nos quedó la espina de no poder pasar a Flamengo el año pasado”. Además recordó la serie anterior ante el conjunto carioca: “Estuvimos muy cerca. Faltó poco”.

Joaquín directamente apuntó a lo máximo. “Campeones, no hay otra”, lanzó, dejando en claro que para Estudiantes la vara siempre debe estar alta en la Libertadores. También marcó que el duelo de esta noche será determinante para el grupo.

Gabriel eligió un punto intermedio, pero igual ambicioso: “Una semifinal sería buena”. Y agregó: “Ellos tienen mejor equipo, pero Estudiantes siempre la pelea”.

Juan se mostró más cauto y apostó por repetir la campaña anterior: “Unos cuartos de final”. Además descartó que el partido de esta noche sea una revancha por la eliminación pasada: “Revancha no, nada. Acá le ganamos y después perdimos por penales”.

Gerardo, por su parte, también soñó en grande: “Llegar a la final. Después las circunstancias dirán, pero venimos con ese deseo”.

Más allá de las distintas metas, todos coincidieron en el respeto que impone Flamengo, uno de los gigantes del continente. Sin embargo, también quedó latente la confianza en poder hacerse fuertes en La Plata.

“Es una selección”, dijo uno de los hinchas consultados sobre el plantel brasileño. Pero enseguida apareció la fe albirroja: “Siempre hay que creer en Estudiantes, porque en este tipo de competencias va un poco más”.

Entre los nombres propios del plantel, varios fanáticos destacaron a Guido Carrillo, por su peso en los partidos importantes, y también a Tiago Palacios, uno de los futbolistas más mencionados en la previa.

Con el estadio preparándose para otra noche copera, la gente de Estudiantes dejó un mensaje claro: respeto sí, miedo no. Y en La Plata, soñar con la Libertadores nunca está de más.