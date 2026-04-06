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Información General |Más escapadas a corta distancia, menos plata

Turismo en Semana Santa: creció el movimiento pero bajó el consumo

Turismo en Semana Santa: creció el movimiento pero bajó el consumo
6 de Abril de 2026 | 02:35
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El fin de semana extra largo de Semana Santa 2026 cerró con un saldo ambivalente para el turismo argentino: hubo más viajeros que el año pasado, pero el impacto económico se resintió con fuerza.

Así lo indica al menos un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), según el cual en los últimos cuatro días unos 2,85 millones de turistas se movilizaron por el país, lo que representa un incremento del 5,6% interanual.

No obstante ello, el mismo informe muestra que el gasto total alcanzó los $808.198 millones, una cifra que, ajustada por inflación, implica una caída real del 18,9% con respecto al mismo período del año pasado.

El dato expone un cambio de comportamiento en los hábitos de consumo. “El turista ajustó su consumo y priorizó experiencias de menor costo”, señalaron desde la entidad, describiendo un perfil más austero y selectivo.

En esa línea, la estadía promedio se redujo a 2,6 noches, un 16,1% menos que en 2025, consolidando la tendencia hacia escapadas más breves. También el gasto diario por persona reflejó este ajuste: se ubicó en $108.982, con una baja real del 8,4%.

Frente a este escenario, muchos destinos optaron por diversificar su oferta, impulsando actividades culturales y religiosas gratuitas para sostener el flujo de visitantes.

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Entre los lugares más elegidos se destacaron Mar del Plata, Bariloche, Salta e Iguazú, aunque también crecieron en popularidad destinos emergentes de Catamarca y La Rioja, que sedujeron con propuestas más económicas y menos masivas.

El costo fue un factor clave en la planificación de los viajes. Un relevamiento de la UADE (Ineco) estimó que una familia tipo necesitó más de $1,1 millones para vacacionar durante estos días, lo que equivale al 69% de un salario promedio.

Este contexto empujó a los turistas a extremar la búsqueda de promociones: el 54% recurrió a redes sociales y el 52% a recomendaciones personales para encontrar opciones accesibles.

La tecnología también ganó protagonismo. Según el informe, un 19% de los viajeros ya utiliza herramientas de inteligencia artificial para optimizar itinerarios y reducir costos, marcando una tendencia en crecimiento.

En el plano cualitativo, Tucumán se destacó al recibir el Premio Patrimonio y Turismo Urbano AANBA Oro 2025-26, lo que refuerza su posicionamiento como destino cultural de alto nivel, especialmente por su arquitectura Art Nouveau.

Pese a las restricciones económicas, el balance general muestra que el turismo sigue en movimiento. El informe de CAME subraya que la articulación entre el sector público y privado permitió sostener la actividad, acumulando 6,9 millones de turistas en lo que va del año. Lo observado constituye una señal clara de que, aun con el bolsillo ajustado, los argentinos no resignan sus ganas de viajar.

 

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