La oposición pide cerrar la plaza Malvinas

En otro capítulo de las repercusiones que las quejas de los vecinos de la plaza Malvinas tiene en el Concejo Deliberante local, trascendió ayer que la oposición presentará en las próximas horas un proyecto que apunta a cerrar con rejas el predio de 19 y 51.

Según explicaron desde el bloque de concejales del PRO, la iniciativa apunta a que durante la noche la plaza permanezca cerrada, a excepción de días especiales, como el de la vigilia del Día del Veterano de Malvinas, que se lleva a cabo en el lugar cada 2 de abril.

Según indicaron a EL DIA desde la bancada amarilla en el Concejo Deliberante local, el objetivo de la iniciativa que ingresará al Cuerpo en las próximas horas es el de “preservar el orden público y el patrimonio” para “frenar de una vez por todas el descontrol de la caravana de motos permanente que intranquiliza al barrio”.

Y advirtieron que “de esta manera, la Municipalidad va a ahorrar personal de Control Urbano para que se aboque al cuidado de otros lugares”.

La idea de la propuesta es que la plaza se cierre en todo su perímetro, incluyendo el centro cultural, entre las 22 y las 6 de la mañana, para evitar las ruidosas reuniones que durante las madrugadas mantienen jóvenes en moto y que vienen siendo motivo de reiteradas quejas de los vecinos.

Anticipando la polémica que puede desatar el proyecto, desde el PRO afirmaron que la iniciativa forma parte de una batería de presentaciones que realizará el bloque, a la que denominaron “plan antifisuras”, en alusión a quienes realizan desmanes durante la noche en el espacio público.