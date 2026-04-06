Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión

Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte
Menos micros, más espera en La Plata: desde mañana, baja la frecuencia del transporte
Zaniratto se fue sin hablar y hubo reuniones entre dirigentes del Lobo en el Bosque
VTV en Provincia: la oposición suma proyectos para adherir a los cambios impulsados a nivel nacional
¡Misión cumplida! Los datos clave que arrojó el microsatélite ATENEA, con aporte de la UNLP
Atención: habrá cortes de luz en la zona de Plaza Moreno este lunes
La Plata: se hizo pasar por cliente, distrajo a la empleada y le robó el celular
La Plata: a bordo de una Hilux, atropelló a un perro y huyó sin detenerse
El festival La Plata Baila Tango cerró con una gran convocatoria
Las clases vuelven a medias en la UNLP: el cronograma de paros en un cuatrimestre complicado
La Plata: volcó con su auto, lo dejó abandonado y se fue a su casa a descansar
Diluvió en Tucumán: un temporal dejó tres víctimas fatales y graves destrozos
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores del Lobo
VIDEO. Mucha bronca en el Bosque tras la derrota del Lobo: insultos y silbidos a los jugadores
"Ficción metodológica": la crítica de la UCA a la medición oficial de pobreza
El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años
Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata
El movimiento turístico en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado
Milagro en un incendio en La Plata: rescataron a un jubilado de 89 años atrapado entre las llamas
Mirtha Legrand incomodó a Martín Bossi con un fuerte reproche al aire y una pregunta íntima
Fotos | La misa del Domingo de Pascua en la Catedral de La Plata
Menos recursos para las provincias y el escándalo por el caso Adorni le pasan factura al Gobierno
El nuevo capítulo de la pelea con Milei y un reparto en pleno proceso de revisión
En medio del operativo de seguridad, un menor quiso robar una moto en las adyacencias del estadio del Bosque
INFORME | Caos vial en La Plata y la Región: dónde y por qué se producen los siniestros más graves
Oportunidades laborales en La Plata: mirá GRATIS los clasificados de empleos publicados en EL DIA
Así estará el tiempo en La Plata este Domingo de Pascua: ¿se viene otra vez la lluvia?
Revelan cómo rescataron al piloto del avión de EE UU derribado por Irán: "Gravemente herido"
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La acusó de practicar “una estrategia de desgaste” y críticas a sus políticas. “Se empezó a juntar con gente complicada”, lanzó
El conflicto en la cima del Poder Ejecutivo sumó ayer un capítulo de alto voltaje, luego de que el presidente, Javier Milei, disparara nuevamente contra su vice, Victoria Villarruel, y la acusara de traicionarlo e intentar boicotear su gestión.
Así fue publicado en las últimas horas por el medio español El Debate, al que el mandatario brindó una entrevista, en el marco de su visita al Madrid Economic Forum. Durante el reportaje, Milei sostuvo que la Vicepresidenta no sólo habría intentado cancelar su presencia en eventos estratégicos en el exterior, sino que estas maniobras forman parte de un plan que ella vendría “pergeñando” desde 2021.
“A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, lanzó el Presidente, exponiendo una fractura en la relación entre ambos que parece no tener retorno.
El jefe de Estado vinculó este distanciamiento con el quiebre ocurrido durante el Pacto de Mayo, recordando que la vicepresidenta se ausentó de la firma aduciendo un cuadro gripal.
“Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile”, remarcó con ironía, haciendo referencia a la frialdad que marcó sus escasas apariciones conjuntas desde julio de 2024.
Según la visión del Presidente, tras aquel episodio, Villarruel “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”, en una alusión directa al entorno político que hoy rodea a la presidenta del Senado y a sus recientes gestos de autonomía política.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata
LE PUEDE INTERESAR
La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento
Uno de los puntos de mayor fricción mencionados en la entrevista con el medio español fue el acercamiento de la vicepresidenta a figuras del pasado, específicamente su encuentro en octubre de 2024 con la exmandataria María Estela Martínez de Perón.
Milei cuestionó la decisión de Villarruel de “rendir tributo a Isabel Perón” y de inaugurar un busto en su honor en la Cámara alta, interpretando estos movimientos como una provocación directa a la línea ideológica del gobierno.
Además, el mandatario denunció que el círculo íntimo de su compañera de fórmula “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión libertaria, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada.
En otro pasaje del reportaje publicado por el medio español, el Presidente confesó su asombro ante lo que considera una “estrategia de desgaste” de larga data por parte de Villarruel, quien habría cuestionado en privado el impacto de sus políticas públicas.
“Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, comentó, visiblemente molesto por las versiones de un complot urdido junto a disidentes del partido español Vox.
De este modo, el máximo mandatario reconfirmó que la relación con su vice está reducida al mínimo de lo que requieren las funciones institucionales de cada uno y dobló la apuesta en las expresiones sobre un vínculo que parece lejos de recomponerse y teñido por la desconfianza mutua entre los dos máximos referentes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí