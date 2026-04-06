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Política y Economía |El vínculo con la vicepresidenta, cada vez más con más fricción

Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión

La acusó de practicar “una estrategia de desgaste” y críticas a sus políticas. “Se empezó a juntar con gente complicada”, lanzó

Milei contra Villarruel: habló de “traición” y de “boicot” a su gestión

la relación entre milei y villarruel, cada vez más conflictiva/archivo

6 de Abril de 2026 | 03:08
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El conflicto en la cima del Poder Ejecutivo sumó ayer un capítulo de alto voltaje, luego de que el presidente, Javier Milei, disparara nuevamente contra su vice, Victoria Villarruel, y la acusara de traicionarlo e intentar boicotear su gestión.

Así fue publicado en las últimas horas por el medio español El Debate, al que el mandatario brindó una entrevista, en el marco de su visita al Madrid Economic Forum. Durante el reportaje, Milei sostuvo que la Vicepresidenta no sólo habría intentado cancelar su presencia en eventos estratégicos en el exterior, sino que estas maniobras forman parte de un plan que ella vendría “pergeñando” desde 2021.

“A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, lanzó el Presidente, exponiendo una fractura en la relación entre ambos que parece no tener retorno.

El jefe de Estado vinculó este distanciamiento con el quiebre ocurrido durante el Pacto de Mayo, recordando que la vicepresidenta se ausentó de la firma aduciendo un cuadro gripal.

“Dijo que no iba porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile”, remarcó con ironía, haciendo referencia a la frialdad que marcó sus escasas apariciones conjuntas desde julio de 2024.

Según la visión del Presidente, tras aquel episodio, Villarruel “se empezó a juntar con gente verdaderamente complicada”, en una alusión directa al entorno político que hoy rodea a la presidenta del Senado y a sus recientes gestos de autonomía política.

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EL HOMENAJE A ISABEL PERÓN

Uno de los puntos de mayor fricción mencionados en la entrevista con el medio español fue el acercamiento de la vicepresidenta a figuras del pasado, específicamente su encuentro en octubre de 2024 con la exmandataria María Estela Martínez de Perón.

Milei cuestionó la decisión de Villarruel de “rendir tributo a Isabel Perón” y de inaugurar un busto en su honor en la Cámara alta, interpretando estos movimientos como una provocación directa a la línea ideológica del gobierno.

Además, el mandatario denunció que el círculo íntimo de su compañera de fórmula “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión libertaria, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada.

En otro pasaje del reportaje publicado por el medio español, el Presidente confesó su asombro ante lo que considera una “estrategia de desgaste” de larga data por parte de Villarruel, quien habría cuestionado en privado el impacto de sus políticas públicas.

“Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, comentó, visiblemente molesto por las versiones de un complot urdido junto a disidentes del partido español Vox.

De este modo, el máximo mandatario reconfirmó que la relación con su vice está reducida al mínimo de lo que requieren las funciones institucionales de cada uno y dobló la apuesta en las expresiones sobre un vínculo que parece lejos de recomponerse y teñido por la desconfianza mutua entre los dos máximos referentes.

 

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