“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo

Los sectores más alejados del Centro de La Plata están atravesados por un grave foco de inseguridad/web

En la periferia de La Plata crece la preocupación por una seguidilla de hechos de inseguridad que golpea especialmente al sector productivo. Se trata de zonas de quintas y extensiones rurales, con escasa circulación -sobre todo en horarios nocturnos o de madrugada-, donde en las últimas semanas se repiten ataques armados, en algunos casos con un nivel de violencia que alarma a trabajadores y productores.

El episodio más reciente tuvo como víctima a un camionero que realiza tareas de carga de verduras en distintas localidades de la Ciudad -como Lisandro Olmos, Arana, Poblet, Los Hornos, Arturo Seguí y Oliden- y después la transporta hasta el departamento de Soldini, Rosario, en la provincia de Santa Fe. El hecho ocurrió mientras manipulaba cajones en una quinta ubicada en la zona de 93 y 170.

Según denunció la víctima, mientras se encontraba trabajando en el acoplado, un hombre armado apareció de manera repentina, lo amenazó y subió directamente a la cabina del camión.

Así, en cuestión de segundos, el delincuente tomó una bolsa con aproximadamente 10 millones de pesos -dinero destinado a gastos de viaje, pagos de mercadería y personal- y escapó con dirección desconocida.

Al parecer, el autor del golpe se desplazaba en auto de color gris, posiblemente un Chevrolet Corsa.

De ese vehículo habría descendido el sospechoso, quien tras concretar el robo huyó a gran velocidad.

El atacante fue descripto como un hombre de contextura robusta, tez blanca y con gorra, que actuó con rapidez y precisión, lo que refuerza la hipótesis de que conocía la dinámica del lugar.

El chofer no resultó herido, pero el caso suma preocupación en el sector.

Según su testimonio, el mismo vehículo y, un individuo de características similares, presuntamente estuvieron vinculados a otros robos recientes a camioneros en la zona, e incluso a un hecho que tuvo como víctima a un familiar suyo días atrás.

También trascendió que otros trabajadores habrían sufrido episodios similares, pero no todos fueron denunciados formalmente.

Este tipo de delitos no es nuevo en el cordón frutihortícola platense, pero en los últimos meses se observa una mayor frecuencia y organización.

Productores y transportistas advierten que los delincuentes parecen manejar información precisa sobre horarios de carga y descarga, movimientos de dinero y recorridos habituales, lo que hace presumir la existencia de tareas de inteligencia previa.

Además, remarcan que la operatoria del sector muchas veces implica el manejo de importantes sumas en efectivo, ya que los pagos se realizan en el momento para agilizar la logística diaria.

Esa dinámica, sumada a caminos rurales con poca iluminación, escasa señalización y limitada presencia policial, genera un escenario propicio para este tipo de ataques.

Vecinos de la zona también expresan su inquietud. Señalan que durante la noche y la madrugada los caminos quedan prácticamente desiertos y que, ante cualquier situación sospechosa, la respuesta puede demorar.

A esto se suma el temor de represalias o la desconfianza que lleva a que algunos hechos no se denuncien, lo que dificulta dimensionar con precisión la magnitud del problema.

En ese contexto, distintos actores del sector productivo reclaman medidas urgentes, como mayor patrullaje en corredores rurales, instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos y mecanismos que permitan reducir el uso de efectivo en las transacciones.

También piden coordinación entre municipios, fuerzas de seguridad y productores para establecer protocolos de prevención.

Mientras tanto, el caso del camionero asaltado vuelve a poner en foco una problemática que crece silenciosamente en los márgenes de la Ciudad, pero que impacta de lleno en una de las principales actividades económicas de la región.

La reiteración de estos hechos no solo genera pérdidas económicas, sino que también instala un clima de inseguridad que condiciona el trabajo diario en el campo.

DIFICULTADES PROBATORIAS

A esta problemática se suma una dificultad clave a la hora de investigar: la reconstrucción probatoria de los hechos. A diferencia de lo que ocurre en el casco urbano, donde la presencia de cámaras públicas y privadas permite seguir recorridos y establecer secuencias con mayor precisión, en las zonas rurales ese respaldo tecnológico es escaso o directamente inexistente.

En muchos casos, las únicas imágenes disponibles provienen de cámaras instaladas en quintas o galpones particulares, que no siempre cuentan con buena resolución, ángulos adecuados o mantenimiento suficiente. Esto limita la posibilidad de identificar rostros, patentes o incluso características claras de los vehículos involucrados, como ocurrió en este hecho.

Así, mientras en el Centro el entramado de cámaras funciona casi como un “Gran Hermano” que todo lo observa, en la periferia la realidad es muy distinta: grandes extensiones sin monitoreo, escasos puntos de registro y una dependencia casi exclusiva del relato de las víctimas.