Presentan denuncia penal por los créditos del Banco Nación

Las presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos hipotecarios a través del Banco Nación llegaron ayer a la justicia penal, a denuncia radicada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, que solicita que se investiguen delitos cometidos por parte de esa entidad bancaria.

En la presentación conocida el fin de semana, la legisladora nacional de la oposición solicita determinar si existieron irregularidades o delitos en el otorgamiento de préstamos del Banco Nación a legisladores, funcionarios y otras personas vinculadas al gobierno de Javier Milei, como las de “tráfico de influencias” o “administración fraudulenta”.

En su denuncia, Frade señaló que los montos que recibieron funcionarios públicos, diputados y otras personas vinculadas al gobierno de Javier Milei no se corresponden con sus ingresos ni con su capacidad para pagar los préstamos.

“Según normativa del Banco Central, las entidades deben evaluar la ‘capacidad de repago’ del deudor, basada en ingresos, pero también en la estabilidad de éstos. El otorgamiento de créditos a funcionarios públicos sin plazo de permanencia y aún a legisladores, cuyo tope de permanencia está perfectamente definido, comportarían ‘fallas’ en esta evaluación. El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”, indicó Frade en el escrito presentado.

La diputada pidió que se revisen los legajos crediticios de los beneficiarios; las actas del Banco Nación que muestren cómo “se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” que un grupo de peritos determine si hubo irregularidades en las condiciones de concesión de los préstamos y/o perjuicios que pudieran ocasionarle a la entidad otorgante.

La legisladora denunciante cita en su escrito publicaciones que aluden a “miles de créditos otorgados por el Banco Nación, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas; es que vengo a peticionar se provea impulso de la presente investigación penal.

En las próximas horas se conocerá en qué juzgado recaerá la denuncia y quiénes serán el juez y fiscal a cargo la investigación.

En tanto, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) salieron ayer a reclamar créditos “con las mismas tasas, montos y plazos” que los que se habrían otorgado a funcionarios y legisladores vinculados a La Libertad Avanza (LLA).

Desde el gremio pidieron que más de 1.000 delegados de la administración pública y sus afiliados soliciten créditos , luego de conocerse las irregularidades que “podrían escalar en una gran causa de corrupción” por la entrega de prestamos “preferenciales” a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas.

“No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de LLA”, indicó Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE.