La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento

Por cada tres pesos que la provincia de Buenos Aires aporta al Estado nacional en impuestos cobrados en su territorio, se le retorna un peso. Ese hecho, sumado al proceso de desindustrialización que se está desarrollando en la Argentina, condena a los bonaerenses al estancamiento, por lo menos de su economía. En 1989, Duhalde impuso como condición para ser candidato a gobernador la creación del Fondo del Conurbano, que se fijó en 600 millones de dólares como un resarcimiento por la injusta distribución de la coparticipación. Esa cifra representaría hoy 840 mil millones de pesos, pero los dólares fueron convertidos en moneda nacional y el aporte para ese fondo significa hoy 600 millones de pesos.

Aun así, la Provincia, que aporta aproximadamente el 37 por ciento de los ingresos del Estado federal y genera el 35 por ciento del producto bruto de la Argentina, solo recibe el 19,93 por ciento de la masa total de los recursos coparticipables nacionales. A todo eso debe sumarse nada menos que las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, que, a pesar de todas las promesas, se han mantenido, mientras que fueron eliminadas las que corresponden al oro y al cobre. Una de las consecuencias de esas situaciones es que el salario promedio de los bonaerenses es menor al promedio de los argentinos.

Otras regiones están creciendo aceleradamente, como ocurre con la Patagonia, por el aumento de la producción de hidrocarburos, oro y plata, a la que, según estudios recientes, se agregará el uranio y quizás las llamadas “tierras raras”.

La recaudación impositiva

En diez años el PBI de Neuquén aumentó un 94 por ciento, mientras que la provincia de Buenos Aires, entre 2015 y 2025, logró un crecimiento del 41 por ciento. Otro tanto ocurre con San Juan, cuyas posibilidades de aumentar el PBI en el futuro cercano son más que considerables, ya que el año pasado el PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) tuvo un aumento en su recaudación del 51,45 por ciento en relación con 2024.

La disparidad en el desarrollo de las distintas provincias ha producido que el PBI per cápita de Tierra del Fuego sea comparable con el de los Emiratos Árabes Unidos, el de Neuquén con el de Alemania, el de Chubut con el de Hungría y el de Buenos Aires con el de la República Dominicana. Es decir, hay regiones de la Argentina comparables con Europa, pero también con otras naciones del tercer mundo.

Esas diferencias se acentúan al aplicarse los porcentajes que determina la ley de Coparticipación, que, como puede observarse en el cuadro adjunto, refleja la situación que se describe; determina que las provincias con mayor PPA per cápita sean las que más fondos reciben del Gobierno nacional.

El impacto de Desindustrializar

El proceso de desindustrialización acelerado en los últimos años genera pobreza en el Gran Buenos Aires. El porcentaje de personas sumidas en la indigencia es del 7 por ciento, una cifra mayor que el promedio del país.

A pesar de lo inexplicable de la situación de la Provincia en relación a las demás jurisdicciones, lo grave es que según todas las proyecciones económicas si no hubiera una modificación de la ley de Coparticipación Federal las contradicciones se agudizaran. El desempleo,creciente entre los bonaerenses, difícilmente pueda superarse por la explotación de yacimientos de hidrocarburos o metales que se están convirtiendo en el motor principal del crecimiento de las exportaciones argentinas. En dos regiones del país no se han encontrado minerales, ni petróleo y gas. La Central compuesta por Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe que por la reducción de la actividad industrial depende más que nunca de la producción de alimentos, que no podrá aumentar porque las retenciones inciden para reducir la inversión en tecnología. En cambio en el NEA la pobreza y la miseria seguirán siendo la característica y solo recibieran fondos extraordinarios cuando un Presidente negocia los votos de sus senadores.

Desaparecen puestos de trabajo

Aparentemente el gobierno considera suficiente para el desarrollo del país la exportación de cobre, oro, plata, litio sin agregarle valor. Es decir, venderlo como materia prima a las industrias de otros países. En la provincia de Buenos Aires desaparecen los puestos de trabajo y cierran fábricas por lo que la desocupación seguirá creciendo. Pero lo cierto es que la extracción de minerales e hidrocarburos difícilmente puede crear las fuentes de trabajo que requieren los más de diez millones de habitantes de zonas como el GBA.

La recuperación de la Provincia depende en gran parte de lograr que se le devuelva casi el 20 por ciento de la recaudación impositiva del Estado federal y que el espíritu de pertenencia de los bonaerenses influya sobre los políticos que los representen en la Cámara de Senadores y Diputados, en las que generalmente no se plantean reivindicaciones mínimas de Buenos Aires ante los perjuicios que ocasionan la ley de Coparticipación, entre otras desigualdades.