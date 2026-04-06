Alertan por posible llegada de una ciclogénesis con lluvias y vientos

La estabilidad climática parece que tiene las horas contadas. Tras la tregua del sábado y domingo distintas zonas del país, incluida La Plata, se preparan para un brusco cambio en las condiciones meteorológicas. El avance de una ciclogénesis -un proceso de formación de un centro de baja presión- amenaza con descargar tormentas persistentes y ráfagas de viento.

Si bien el domingo se mantuvo estable con máximas de 19°C, el escenario cambiará drásticamente a partir de las primeras horas de hoy. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la semana iniciará con un cielo mayormente cubierto y precipitaciones que se extenderán durante toda la jornada. Se espera que el viento comience a cobrar fuerza, con ráfagas que oscilarán entre los 50 y 60 km/h.

Sin embargo, el punto más crítico se desplazará hacia mañana. Los especialistas coinciden en que será el día en que el fenómeno alcance su madurez. Bajo una alerta oficial por lluvias, la región enfrentará tormentas de variada intensidad con temperaturas que rondarán los 15°C de mínima y 20°C de máxima.

Según especialistas, la inestabilidad será constante durante la jornada de mañana, con chaparrones y una intensificación del viento hacia la tarde-noche. El mayor riesgo radica en los acumulados significativos de agua en períodos cortos, lo que, según distintas proyecciones podría generar anegamientos en algunas zonas.

“Las ráfagas alcanzarían picos de 60 km/h antes de comenzar a ceder durante la madrugada del miércoles”, se señaló.

Ante este panorama, se recomienda a los vecinos evitar sacar los residuos para no obstruir sumideros, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y circular con extrema precaución en la vía pública. Se espera que el sistema comience a desplazarse hacia el océano recién a mitad de semana.