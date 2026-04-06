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La Ciudad |Plantean que está congelada la tarifa desde hace un año

Taxistas suman reclamos en medio de la crisis

Uno de los gremios apuntó a que la mayoría de las paradas no están señalizadas. Siguen las quejas por el transporte ilegal

Taxistas suman reclamos en medio de la crisis

las paradas están en la mira de los taxistas por el “estado de abandono” que tienen en la ciudad/ d. alday

6 de Abril de 2026 | 02:59
Edición impresa

Los taxistas impulsan varios reclamos por las paradas en la Ciudad, el transporte ilegal y la tarifa del transporte que está congelada.

El gremio Unión Conductores de Taxis, realizó reuniones con ediles de la comisión de transporte (recientemente se encontraron con el concejal Gastón Alvarez) para analizar la situación del sector, que atraviesa una seria crisis desde hace varios años.

Según el titular del sindicato, Juan Carlos Berón, “el 90 por ciento de las 74 paradas de taxis que tiene la Ciudad están en mal estado”.

“No están bien señalizadas, los carteles están viejos o no se leen y los cordones ni el pavimento tiene la señalización correspondiente”, afirmó el sindicalista.

Otro tema que preocupa a los taxistas es el avance del transporte ilegal. Ante esta situación plantearon mediante notas y proyectos de ordenanza que “se debe intensificar el sistema de operativos contra el transporte ilegal”.

El gremio pide a Control Urbano que realice operativos móviles en puntos estratégicos de la ciudad, con una frecuencia mínima de tres veces por semana.

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Según reza el texto, el objetivo es combatir directamente a las aplicaciones y vehículos no habilitados, haciendo cumplir la Ordenanza vigente 6147 (Código de Contravenciones).

El sindicato no escatimó críticas hacia la Municipalidad de La Plata, por el incumplimiento de proteger al transporte legal. Los choferes describen una situación de asfixia.

Los taxistas denuncian que se les exige registro profesional, antecedentes, reempadronamiento, VTV, desinfección bimestral y seguros específicos, mientras el transporte ilegal opera sin estas cargas. También señalan la presión impositiva que sufre el sector y apuntan que “el municipio utiliza al sector para la recaudación pero no brinda servicios a cambio.

El sector de los taxistas apuntan que “están a la buena de Dios”, según sentencia el documento firmado por Juan Carlos Berón.

Sobre la tarifa, Berón indicó que “está atrasada” y desde hace un año que no se actualizan los valores.

En ese contexto, y tal como informó este diario en distintas oportunidades, se produjeron reclamos porque “se aplica la tarifa nocturna durante la mañana y la tarde”, incumpliendo en esos casos con la tarifa para el horario diurno.

 

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