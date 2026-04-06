Argentina, ante un mundo en guerra por la energía

Milei encabezó una reunión de Gabinete y mostró una nueva señal de apoyo a Adorni
Milei encabezó una reunión de Gabinete y mostró una nueva señal de apoyo a Adorni
Explosivo descargo de Zaniratto: "Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento"
Cerró "La maderera de la suerte": otro histórico negocio de La Plata que bajó sus persianas
Micros llenos, paradas explotadas y bronca de pasajeros: los trastornos en La Plata por la reducción de frecuencias
La Zona Oeste de La Plata, descontrol total de motos: "Pensé que no iba a salir de ahí"
“La misión fue un éxito”, lo que dejó Atenea y el trabajo que sigue
La Justicia pidió más información sobre propiedades y viajes de Adorni
La figura de Colón de Santa Fe que presentó a su novio y rompe tabúes en el fútbol argentino
¡Atención! Avanza una ciclogénesis y ya se largó a llover en La Plata: para cuándo se espera lo peor
VIDEO. Miedo en el Parque de la Costa: se soltó una cadena y quedaron todos colgando durante 20 minutos
Torre Meydan, el próximo hito de Yacoub Real Estate & Developers: así es el exclusivo dúplex que redefine la vida en altura en La Plata
EN VIVO - ¡Lunes histórico! Minuto a minuto, el sobrevuelo de Artemis II sobre el lado oscuro de La Luna
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Las noticias que otros medios eligen no mostrar
Tras su separación, Pachu Peña compartió la primera imagen con su novia 20 años más joven
Hermoso posteo de Úrsula Corberó junto al Chino Darín y su hijo Dante: “Tanto amor no me cabe”
La deuda del Congreso con la Provincia, que lleva al estancamiento
La Comuna gestiona la recolección de residuos en zonas de la periferia: el nuevo mapa
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Irán confirmó la muerte del jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria
La posta de castración y vacunación antirrábica gratuita estará en City Bell: días, horarios y requisitos
Un comerciante de La Plata fue víctima de una estafa millonaria
Dos incendios, dos finales: una muerte y un rescate contrarreloj
Vuelven las clases a colegios y facultades de la Universidad
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
El Gobierno vuelve a la carga por la ley “Hojarasca”: de qué trata
“Tierra fértil” para el delito: crecen los robos en el cordón productivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Eugenio Kousovitis
eleconomista.com.ar
El mundo atraviesa una fase de alta tensión en la que el factor decisivo no es ideológico ni militar en sentido clásico, sino energético. La escalada entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro colocó en el centro del tablero al Estrecho de Ormuz, por donde circula una porción crítica del petróleo y del gas del planeta. Aunque el conflicto se desarrolla a miles de kilómetros, sus efectos alcanzan de lleno a la Argentina a través de los precios internacionales de la energía, el transporte y el financiamiento, condicionando la inflación y la estabilidad macroeconómica.
Ormuz constituye el principal cuello de botella energético global: por allí transita cerca del 20% del petróleo mundial y más de una quinta parte del comercio de gas natural licuado. Las economías industriales de Asia dependen críticamente de esa vía, e Irán posee capacidades suficientes para perturbarla sin necesidad de bloquearla físicamente.
Basta con elevar el riesgo, mediante ataques de bajo costo o simples amenazas creíbles, para que las primas de seguros marítimos se disparen y el tránsito se vuelva económicamente inviable. El resultado es un encarecimiento inmediato del transporte y del precio internacional de la energía, que afecta también a países que no importan directamente de la zona, como la Argentina.
Cuando el barril supera los US$ 100, se produce un doble efecto. Por un lado, se encarecen combustibles y costos logísticos; por otro, se vuelven rentables explotaciones antes marginales, desde perforaciones offshore profundas hasta proyectos en regiones extremas como el Ártico (toque de alerta para Groenlandia). Al mismo tiempo, las potencias buscan diversificar proveedores fuera del Golfo Pérsico, lo que devuelve relevancia estratégica a América Latina y abre una ventana de oportunidad para los recursos energéticos argentinos.
En este contexto, Venezuela reapareció como actor central debido a sus enormes reservas y su proximidad al mercado estadounidense. Para Washington, asegurar el suministro dentro de su propio hemisferio reduce la exposición a crisis en Medio Oriente. Los movimientos recientes -previos y calculados cual juego de ajedrez- en torno a Caracas (con la extracción de Maduro y el alineamiento de sus subalternos políticos hacia EEUU) sugieren una estrategia orientada a normalizar gradualmente vínculos políticos y comerciales, priorizando la seguridad energética por sobre las diferencias ideológicas.
LE PUEDE INTERESAR
Sigue sin bajar el elevado número de femicidios en el país
LE PUEDE INTERESAR
Una aliado de Milei va por más en Europa
Estados Unidos, por su parte, ha convertido la autosuficiencia energética en un pilar de su estrategia global. La expansión del fracking durante la última década redujo drásticamente su dependencia de importaciones y permitió sostener precios internos relativamente más bajos. La consigna política “Drill, baby, drill” sintetiza la idea de que la energía abundante y barata es condición de competitividad económica y seguridad nacional.
Durante su primer mandato, Washington presionó a Europa para que redujera su dependencia del gas ruso: la crisis energética posterior a la guerra en Ucrania evidenció el costo de no haber diversificado a tiempo. Para la Argentina, la lección es clara: desarrollar recursos propios no solo impulsa el crecimiento, sino que otorga autonomía estratégica frente a shocks externos.
Rusia, en cambio, emerge como beneficiada indirecta del escenario actual. Los precios elevados y la flexibilización parcial de sanciones fortalecen sus ingresos y su influencia energética global. Esto configura un mercado más competitivo y políticamente condicionado, donde la energía vuelve a ser una herramienta central de poder internacional.
La política exterior del gobierno de Javier Milei, alineada con Estados Unidos e Israel, puede facilitar acceso a financiamiento, inversiones y cooperación tecnológica occidental, aunque reduce el margen de autonomía en un sistema internacional cada vez más fragmentado. En este marco, el mayor contrato de exportación de GNL de la historia argentina (basado en Vaca Muerta) abre la puerta al mercado europeo, que busca reemplazar el gas ruso.
Si se consolida, el país podría transformarse en exportador estructural de energía y adquirir un peso geopolítico significativo, aunque ello requiere inversiones masivas, estabilidad macroeconómica y reglas previsibles a largo plazo.
El desafío consiste en aprovechar su potencial energético sin quedar atrapada en conflictos externos, desarrollando capacidades estatales acordes a su posible rol como exportador estratégico. Esto plantea un desafío poco discutido: la seguridad física de las exportaciones. Argentina carece de una marina mercante relevante y depende de flotas extranjeras para transportar su producción. Si su rol como proveedor energético crece, la protección de oleoductos, puertos de exportación, rutas marítimas y cargamentos podría convertirse en una cuestión estratégica, vinculada tanto a la seguridad económica como a la soberanía.
Queda, sin embargo, una pregunta política de fondo: ¿qué ocurrirá con esta inserción internacional basada en la diplomacia presidencial y en un alineamiento explícito con Estados Unidos cuando cambie el signo político interno?
El apoyo político local transversal (con interesantes posiciones del peronismo “del interior”) al acuerdo Mercosur‑Unión Europea sugiere la existencia de un consenso estructural a favor de una inserción occidental pragmática más allá del gobierno actual.
En un contexto geopolítico dominado por intereses antes que, por afinidades ideológicas, futuras administraciones (incluso de signo distinto) podrían buscar mantener -sin tanta vehemencia, tal vez- relaciones con los principales centros de poder occidental según las necesidades del momento.
Porque, en definitiva, son los negocios los que orientan a las políticas de largo plazo. Si el negocio se entabla, con más o menos retórica, la política se moverá sin interrumpirlo.
La propia conducta estadounidense muestra un alto grado de pragmatismo en favor de los negocios, alternando presión y negociación con distintos países en función de sus prioridades energéticas y estratégicas (Rusia, Venezuela, UE, Canadá, Groenlandia, Cuba).
La incógnita, por lo tanto, no es solo si Argentina continuará alineada con Occidente, sino bajo qué modalidad: mediante una diplomacia personalista centrada en líderes o a través de una política de Estado más estable y previsible. De esa respuesta dependerá en gran medida si el país logra consolidarse como socio confiable o si su posicionamiento internacional volverá a fluctuar al ritmo de los cambios domésticos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí