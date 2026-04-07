Argentinos le ganó a Banfield en una noche a puro gol

Argentinos Juniors volvió a meterse en la conversación. Anoche, en La Paternal, se quedó con tres puntos clave al derrotar por 3-2 a Banfield, en un partidazo.

El Bicho lo ganaba 2-0 con tranquilidad por los goles de Nicolás Oroz y Emiliano Viveros pese al diluvio que azotó el Diego Armando Maradona, pero se durmió y el Taladro se lo empató por medio de David Zalazar y el ex Estudiantes, Mauro Méndez.

Nicolás Diez respondió con los ingresos de Tomás Molina y Facundo Jainikoski para que su equipo reaccione y lo consiguió: Alan Lescano (ex Gimnasia) con un remate de media distancia a los 71 minutos puso nuevamente al frente al Bicho.

Con este resultado favorable, Argentinos cosechó su cuarta victoria consecutiva en este torneo Apertura, igualó la línea de River con 23 puntos, en el segundo puesto del Grupo B, y de a poco comienza meterle presión a Independiente Rivadavia (tiene casi asegurada la clasificación a los Playoff), que líder de la llave, que esta noche en Mendoza hará su estreno absoluto en la Copa Libertadores frente al Bolívar, de Bolivia.