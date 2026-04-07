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La Ciudad |En el regreso del fin de semana extra largo

Una masiva caravana de motos provocó temor en plena ruta 2

Una masiva caravana de motos provocó temor en plena ruta 2
7 de Abril de 2026 | 02:14
Edición impresa

Se vivieron momentos de pánico durante el fin de semana largo de Pascua en la zona Oeste de la Región, según narraron quienes circularon por la Ruta 2 y se encontraron con una masiva caravana de motos realizando maniobras peligrosas.

“Quisiera compartir lo que viví, porque fue uno de los momentos de mayor miedo que recuerdo”, expresó al comenzar su testimonio uno de los afectos. Según detalló a este diario, el hecho ocurrió a la altura del cruce de Echeverry, donde “alrededor de 200 motos circulaban juntas, tocando bocina, realizando maniobras peligrosas y cortando el tránsito”.

El vecino describió un escenario de descontrol. “Muchos iban sin casco, algunos de a dos o tres personas por moto, haciendo ‘willy’, zigzagueando y encerrando autos, motos y a cualquier persona que estuviera en la ruta”, afirmó el vecino. La situación se volvió aún más crítica debido al intenso tránsito por el regreso del fin de semana largo. “Quienes circulábamos de manera normal no sabíamos cómo reaccionar. La ruta estaba muy cargada, lo que hacía todo aún más peligroso”, indicó.

“Fueron aproximadamente 15 minutos de pánico. Estas motos pasaban a gran velocidad por la mano lenta, generando situaciones de altísimo riesgo para todos”, relató. Y agregó: “En lo personal, sentí que en cualquier momento podían tirarme de la moto, robarme, chocarme o algo peor. Tuve muchísimo miedo”.

 

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