Visita de Kast: inmigración ilegal y minería

El presidente de Argentina, Javier Milei y su par de Chile, José Kast, acordaron en Buenos Aires profundizar una agenda bilateral que refleje sus visiones compartidas en materia de integración económica, sobre todo en minería, lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal.

“Es un momento histórico en la integración por temas de turismo, por temas de comercio, por temas de inversión, por temas mineros”, dijo el mandatario chileno en una conferencia de prensa posterior en la Embajada de Chile.

El presidente ultraconservador chileno dijo que durante la reunión también abordaron la “inmigración irregular” y el “crimen organizado” y se refirió al corredor humanitario que había propuesto para el retorno de venezolanos que residen en Chile, a través de Perú, Ecuador y Colombia. “Se ha facilitado bastante la posibilidad de iniciarlo con los cambios radicales que se produjeron en Venezuela”, afirmó Kast, en referencia al derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro. “Vamos a ir avanzando en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas, meses”, agregó.

La reunión buscó consolidar una alianza política en la región entre dos presidentes muy cercanos en lo ideológico, y ambos con posiciones muy cercanas al Gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump.

Los dos mandatarios coincidieron en “seguir trabajando en una agenda de futuro basada en la defensa de los valores compartidos de la libertad, la democracia, la vida y la propiedad, y la promoción del crecimiento económico”, se informó en un comunicado conjunto.

Kast destacó que “contamos con toda la colaboración del gobierno argentino”, para capturar y extraditar al exguerrillero Galvarino Apablaza, a quien la justicia chilena busca desde hace décadas por el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.