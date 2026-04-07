Otorgan un anticipo de fondos a 12 provincias: Buenos Aires, afuera

El Gobierno le otorgará a 12 provincias un anticipo financiero de 400.000 millones de pesos y el monto que se le dará a cada una de ellas lo determinará la secretaría de Hacienda del ministerio de Economía, “conforme a la capacidad de repago de cada una sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”. Así se indicó ayer en el decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial y la medida fue firmada el 1° de abril por el presidente, Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las provincias que recibirán el dinero son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, más la Antártida e Islas del Atlántico Sur.

La citada secretaría también podrá ”disponer las condiciones de desembolsos a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos”.

En ese marco, las tensiones entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional continúan en base al reclamo que Axel Kicillof realiza a la gestión del Presidente por una deuda que estima en 2,2 billones de pesos y que su gobierno llevó a la Corte Suprema de Justicia, además de sostener la “discriminación” hacia el territorio bonaerense, perjudicado en la distribución de la coparticipación federal.