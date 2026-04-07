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¿Icardiada VIP?: el chisme que sacude al jet set y que apunta a la hija de Awada

¿Icardiada VIP?: el chisme que sacude al jet set y que apunta a la hija de Awada

valentina “tini” barbier y santi llavallol, en la foto que subió awada

7 de Abril de 2026 | 02:36
Edición impresa

Un nuevo chisme empezó a circular con fuerza en el jet set local y mezcla nombres de familias poderosas, redes sociales, playas exclusivas y amistades de alto nivel. La protagonista es Valentina “Tini” Barbier, la hija mayor de Juliana Awada y del empresario belga Bruno Barbier, quien habría iniciado un romance con Santiago “Llava” Llavallol, polista que juega en los Estados Unidos, modelo y habitué de los ambientes más exclusivos.

La versión comenzó a tomar forma cuando la propia Awada publicó en sus historias de Instagram una foto de su hija abrazada al joven deportista, acompañada por una frase breve pero suficiente para desatar especulaciones: “Tini y Santi”, junto a un corazón rojo.

La historia tiene un condimento extra que la volvió aún más comentada en el mundo del espectáculo y las redes. Hasta hace pocos meses, Llavallol habría sido pareja de Azucena Coudeu, mucho más conocida como “Zuzú”, una de las tiktokeras de moda y tendencias más populares del país. Con casi 300 mil seguidores y millones de “me gusta” en sus videos, la joven se convirtió en una de las influencers preferidas del universo fashion. Además, pertenece a una familia muy vinculada a ese mundo: es hija de Sol Acuña, empresaria y fundadora de la marca de ropa Rapsodia.

En las últimas horas, el rumor empezó a multiplicarse en redes sociales, donde muchos seguidores de la influencer comenzaron a preguntarse si las fechas de la ruptura entre Zuzú y el polista coinciden con la aparición pública de Tini Barbier junto a él. Algunos usuarios sostienen que el vínculo entre Llavallol y la hija de Awada podría ser reciente, mientras que otros sospechan que el romance podría haberse gestado antes de que la relación anterior terminara. Las dudas crecieron especialmente después de que circularan fotos de un viaje a las lujosas playas de Saint Barth.

Santiago Llavallol pertenece a una familia vinculada al mundo empresarial y del lujo: su madre, María Comorti, es la creadora de la marca de zapatos Demaría. Según comentan en los círculos más exclusivos, Comorti y Awada mantienen una amistad de larga data y comparten desde hace años viajes y reuniones en destinos internacionales.

Entre los lugares donde suelen coincidir aparecen nombres como Punta del Este, Bahamas, Aspen, Europa o la Polinesia, puntos habituales del mapa del jet set.

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En ese contexto, hay quienes aseguran que Tini Barbier y Llavallol se conocen desde hace mucho tiempo y que forman parte del mismo ambiente social desde chicos. Para algunos allegados, la imagen publicada por Awada simplemente mostraría la cercanía entre dos jóvenes del mismo círculo, sin que necesariamente exista un romance formal. Sin embargo, otros creen que la foto fue demasiado sugestiva como para tratarse solo de una amistad.

 

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