Las acciones cayeron un 3% y volvió a subir el riesgo país

Las acciones argentinas en Wall Street retrocedieron hasta 3,2%, en la primera jornada tras los feriados de Pascuas, en medio de la incertidumbre por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y su efecto sobre la economía mundial.

En Nueva York, los papeles locales cayeron de la mano de YPF, seguida de Transportadora de Gas (-2,1%) y Central Puerto (-1,6%). A contramano, se destacaron los avances de Loma Negra (3,5%) y Bioceres (3,3%).

Por otra parte, el S&P Merval subió 0,2% a 3.006.247,77 puntos. Las subas fueron lideradas por Aluar (3,6%), Loma Negra (3,2%), Metrogas (3,1%) y Ternium (2,7%). En el otro extremo, las bajas estuvieron encabezadas por Telecom (-2,3%), BBVA (-1,9%) y Grupo Supervielle (-1,7%).

Por otro lado, los bonos en dólares cerraron con subas en una rueda que fue altamente volátil y mientras el riesgo país avanzó hasta los 612 puntos básicos.

En el plano cambiario, el dólar oficial cayó en el segmento mayorista y, según analistas, los principales indicadores sugieren que la divisa entró en una fase de relativa estabilidad, que podría extenderse durante todo el segundo trimestre.

En este contexto, el dólar mayorista retrocedió $1 a $1.393 y mantiene una distancia con el techo de la banda cambiaria del 19,5%.

En tanto, en el segmento minorista, el dólar se ubicó a $1.415 para la venta en Banco Nación. Mientras que en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central alcanzó los $1416,60 para la venta.

Entre los dólares financieros, el dólar MEP bajó 0,3% a $1.429,57; en cambio, el contado con liquidación escaló 0,2% a $1.480,83. En el mercado informal, el dólar blue bajó y se vendió a $1.400.