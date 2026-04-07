Cerró una tradicional maderera

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El cierre de un comercio histórico golpea el corazón de clientes y vecinos de la Ciudad. La maderera Zavalla Moreno -ubicada en 31, entre 39 y 40-, con más de cincuenta años de trayectoria en La Plata dejó de atender al público.
Las persianas bajas, las redes sociales abandonadas y un teléfono de línea que ya no pertenece al negocio son las señales que dejó una historia que llegó a su fin.
El local era uno de los puntos de referencia del sector maderero en la ciudad. Atención personalizada, amplio stock y asesoramiento técnico para profesionales y particulares definían su perfil. Bajo el lema “la maderera de la suerte”, ofrecía cortes a medida, placas, tirantería y pisos, adaptándose durante décadas a las necesidades del mercado.
Aunque no hay una versión oficial, una de las fuentes vinculadas al lugar indicaron a este diario que actualmente se realiza un inventario del material disponible, aunque la venta al público ya no se lleva adelante. Hasta el momento, no hubo ningún anuncio formal sobre el cierre definitivo.
No obstante, una importante voz comercial de la Ciudad anticipó: “Alberto Zavalla Moreno, un caballero que tuve el gusto de conocer, falleció sin haber podido dejar a alguien la continuidad de su negocio, y al parecer no despertó el interés familiar en ese proyecto”.
Además, explicó: “Los hijos intentaron vender el fondo de comercio porque no tenían intenciones de seguir. Como no pudieron decidieron cerrar y vender por separado las cosas”.
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Según esta versión que circula en el sector, tras la muerte de Alberto los herederos intentaron vender el fondo de comercio como negocio en marcha, pero al no encontrar compradores optaron por el cierre y la liquidación por separado de los activos. Ningún miembro de la familia habría tenido intención de continuar con la actividad.
Lo cierto es que el cierre se produce en un contexto adverso para el comercio de la ciudad.
En los últimos dos años, entre el 25 y el 30 por ciento de los bares y restaurantes platenses bajaron sus persianas —unos 70 locales gastronómicos—, según un informe reciente. El fenómeno no es exclusivo del rubro: la caída del consumo, el aumento de alquileres y la suba de tarifas de servicios presionan sobre la rentabilidad de negocios de todo tipo. En ese marco, muchos comerciantes admiten que el objetivo ya no es crecer sino simplemente mantenerse abiertos.
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