Ingenieros advierten por el freno de obras públicas

la imagen del cartel de una de las obras viales frenadas/Cipba

El Colegio de Ingenieros de la Provincia (Cipba) lanzó ayer una dura advertencia sobre situaciones concretas en las que “la falta de inversión y mantenimiento impacta directamente en la seguridad de la población”, en relación a obras públicas, principalmente viales, que se encuentran frenadas por el gobierno nacional.

“No se pueden dejar de mantener las rutas y caminos como no se pueden dejar de limpiar los cursos de agua”, enfatizó el presidente de la entidad, Jorge Castellano, al señalar casos puntuales en todo el territorio provincial.

Uno de ellos quedó formalmente plasmado en una nota elevada por el Colegio a la Dirección Nacional de Vialidad, en la que se advierte sobre la situación crítica del cruce entre la Ruta Nacional N°3 y la antigua Ruta Nº3, en el corredor Bahía Blanca–Monte Hermoso. Allí, según detallaron, las condiciones geométricas del trazado —con accesos en curva, visibilidad reducida y maniobras forzadas— “no cumplen con criterios básicos de seguridad vial”.

El documento enumera una serie de accidentes fatales ocurridos en ese punto el año pasado, con múltiples víctimas, “lo que refuerza la urgencia de intervención”, remarcaron.

En ese marco, el Colegio solicitó la adopción de medidas preventivas inmediatas, dentro del futuro esquema de concesión del corredor, además de ofrecer su participación técnica en el desarrollo de soluciones.

La entidad también cuestionó que “los puntos críticos donde la falta de obras deja de ser un problema meramente económico para convertirse en una cuestión de seguridad pública que requiere una intervención urgente por parte de las autoridades. Y apuntó a la situación jurídica de las obras paralizadas —nacionales, provinciales y municipales—, detenidas por la falta de fondos para su continuidad.