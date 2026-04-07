Prohibidos por la campaña rusa

Un grupo de periodistas con acreditación a Casa Rosada no pudieron ingresar al edificio ayer, bajo el argumento de que los medios para los que trabajan estarían involucrados en la presunta red de información financiada por el espionaje ruso para socavar al Gobierno, denunciada días atrás.

Las voces libertarias hicieron hincapié en que la medida fue “preventiva”. En la administración Javier Milei planifican “citar uno por uno a los responsables/directivos de cada uno de esos medios. En caso de comprobarse, se hará la denuncia que puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera”, precisaron. Para tomar esta determinación sobre los cronistas, el Gobierno se basó en un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy.