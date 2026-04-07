La Justicia avanza por los vuelos y propiedades

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El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó ayer un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al jefe de Gabinete Manuel Adorni y envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a las salidas del país del funcionario.
Además, el fiscal citó a declarar al exjugador de fútbol de Huracán y de Lanús Hugo Morales. Se trata del anterior dueño del departamento en el barrio porteño de Caballito, que Adorni compró el año pasado.
El jefe de Gabinete, según confirmó él mismo, reside actualmente en esa propiedad de Caballito, que habría comprado por un valor inferior al de mercado y a través de una hipoteca no bancaria que genera sospechas.
El fiscal también requirió información sobre los viajes realizados por la esposa del funcionario, Bettina Angeletti; su amigo, el periodista Marcelo Grandío -quien lo acompañó en el vuelo a Punta del Este en Carnaval-, y a toda persona que esté mencionada en la investigación.
Pollicita investiga además otros viajes que habría realizado Adorni (especialmente una presunta visita a Aruba junto a su esposa).
Los pedidos de la Justicia apuntan además a documentación de la casa en el Country Indio Cuá Golf Club, en el municipio de Exaltación de la Cruz, que presuntamente estaba a nombre de la esposa de Adorni, y respecto del departamento de Caballito, donde reside el matrimonio.
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En este marco, hoy debe presentarse a declarar ante Pollicita la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en la escrituración de ambas propiedades y visitó en varias oportunidades la Casa de Gobierno.
La Justicia apunta al departamento de la calle Miró, en Caballito, dado que (según la escritura) fue adquirido en una cifra muy inferior a su valor de mercado.
Las dudas crecieron cuando se difundió que en el Registro de la Propiedad Inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, ambas jubiladas, habían otorgado una hipoteca no bancaria a Adorni por más de 200.000 dólares.
Además, anoche trascendió que el jefe de Gabinete también hipotecó otro departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y registró que obtuvo un préstamo de 100.000 dólares.
El crédito, según reveló el diario La Nación, se lo otorgaron dos mujeres el 15 de noviembre de 2024, mismo día que se registró la casa del country.
Sobre el departamento de la calle Asamblea pesan dos hipotecas. Una es de 2014, por 75.000 dólares, a favor de Stella Maris Roman, la vendedora del inmueble. Esa primera hipoteca está inscripta el 12 de marzo de 2014.
La segunda, por 100.000 dólares, es la de noviembre de 2024. Las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio (15.000 dólares), de acuerdo a las fuentes oficiales citadas por el matutino porteño.
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