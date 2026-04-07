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Policiales |La abogada acusada de injuria racial en medio de otra polémica

“Me quería morir, no entiendo por qué lo hizo”

Agostina Páez expresó su repudio al gesto de mono que hizo su papá, ya que la salpica en un momento difícil. Sintió vergüenza

“Me quería morir, no entiendo por qué lo hizo”

Dos gestos, mucha polémica. Agostina Páez habló de su papá / web

7 de Abril de 2026 | 02:30
Edición impresa

Agostina Páez, la abogada oriunda de Santiago del Estero que volvió al país el jueves pasado luego de haber estado retenida casi tres meses en Brasil por una causa de injuria racial, se refirió a la difusión del video en el que aparece su padre, Mariano, realizando los mismos gestos por los que ella fue denunciada.

En diálogo con el canal de streaming OLGA, la joven de 29 años expresó su angustia al ver las imágenes: “Me quería morir. A veces siento que soy la mamá de mi papá”. Contó que en ese momento no supo cómo reaccionar y que le generó enojo y vergüenza. “No puedo entender por qué lo hizo”, agregó. El hombre fue filmado en un bar de Santiago del Estero mientras imitaba a un mono en medio de una celebración por el regreso de su hija.

Por su actitud, al ver la repercusión, ya salió a pedir disculpas públicas.

Consultado sobre si el material audiovisual puede perjudicar a Agostina, indicó: “No lo sé, yo no soy abogado, pero cada uno es dueño de sus actos. Ella pagó por el error que cometió”.

Si bien destacó que su padre la acompañó durante su detención en Brasil, también reconoció que tiene actitudes con las que no coincide.

Sobre el inicio del caso, Páez explicó que recibió una notificación por WhatsApp y pensó que se trataba de una estafa, pero luego recibió otra comunicación que confirmaba la acusación y la citaba a una comisaría.

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En otro tramo de la entrevista, mencionó que durante su estadía en Río de Janeiro se reunió con la esposa de Juan Darthés, quien le brindó apoyo y contención. Además, agradeció el contacto de Patricia Bullrich durante el proceso, y dijo no tener información sobre posibles gestiones diplomáticas del expresidente Alberto Fernández.

 

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