El invicto del femenino tripero cayó en Córdoba

Las Triperas cayeron en Córdoba ante Talleres por 2 a 0 y se terminó el invicto del equipo de Silvana Villalobos. Juana Fonseca abrió la cuenta para las Matadoras a los 33 minutos de la primera parte y Agustina Aguilera (ex Gimnasia) marcó el segundo tanto sobre el final del juego.

El equipo tripero formó con Sofía Olivera; Azul Oszczyk, Abril Coronel, Anahí Arias (Lucila Aste), Eliana Stábile; Milagros Oliver; Pilar Casas (Estefanía Gauto), Micaela Adorno (Dahiana Cantero), Loana Bernhard (Juana Souto); Marilyn Esquivel, Florencia Gaetán. Gimnasia suma 11 puntos y recibirá en la próxima fecha a San Lorenzo.