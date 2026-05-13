Belgrano, con lo justo, se metió en semis

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En un partido parejo y muy disputado, el Pirata fue más oportuno y consiguió el gol de la mínima ventaja. Está en semifinales
En un Gigante de Alberdi colmado, el equipo del Ruso Zielinski derrotó 2-0 al Tatengue con un gol de Adrián Martínez a los 20 minutos del segundo tiempo y otro en el sexto minuto de descuento de Hernándes para meterse entre los cuatro mejores del Torneo Apertura 2026.
La mística de Alberdi volvió a hacerse presente. En un partido cerrado, cargado de tensión y digno de una instancia de eliminación directa, Belgrano derrotó 2-0 a Unión y selló su clasificación a las semifinales del torneo.
Desde el inicio, el encuentro mostró a dos equipos sumamente precavidos. Unión, fiel al estilo aguerrido que lo trajo hasta los cuartos de final, planteó un bloque defensivo sólido que incomodó permanentemente la generación de juego del local. Belgrano, por su parte, intentó dominar la posesión pero careció de profundidad durante gran parte de la primera mitad.
El complemento mantuvo la misma tónica, con el nerviosismo bajando desde las tribunas hacia el campo de juego. Cuando promediaba los 20 minutis del segundo tiempo llegó el momento que cambió la historia. Un tiro de esquina de Rigoni desde la derecha encontró a MArtínez por el segundo palo. Con un cabezazo que no tuvo respuesta de la defensa y tampoco de Matías Mansilla se convirtió en el 1-0 parcial.
El Tatengue fue por el empate para seguir en partido y en el sexto minuto consiguió el premio mayor con el tanto de Ramiro Hernándes con un rival totamente volcado en ataque. Y fue final en barrio Alberdi.
Con esta victoria, el conjunto cordobés reafirma su gran presente y se posiciona como un serio candidato al título. Ahora, el Pirata quiere seguir su camino hacia la gran final del 24 de mayo.
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