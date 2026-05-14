El baile final: cómo será la vuelta de Tinelli

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El conductor se está moviendo para que su hijo favorito, el “Bailando por un Sueño”, tenga su edición final. Qué planea
Tras un 2025 para el olvido, que lo tuvo en la tapa de todos los portales debido a sus problemas familiares y a su grave crisis financiera, parece que el 2026 le está dando revancha a Tinelli. Enamorado otra vez, y con un proyecto laboral que lo entusiasma, como será su cobertura del Mundial para Infobae, el conductor sumará además un anhelo: poder hacer una última edición del “Bailando por un Sueño”.
“Vuelve el Bailando”, había anunciado Tinelli en su cuenta de Instagram en una foto en la que se lo había abrazado a Ángel de Brito: el conductor de “LAM”, claro, es una de las históricas piezas del jurado del certamen y quien, ya se supo, será parte de la partida.
De hecho, De Brito quien aseguró que la idea del conductor es darle un cierre formal a una competencia que duró 25 años y que supo darle grandes momentos a la televisión. Aunque en sus últimas temporadas el público le fue dando la espalda, Tinelli quiere ponerle un broche de oro y en eso está trabajando.
“Marcelo quiere un Bailando más, el último. A mí me dijo ‘quiero hacer el Bailando final’”, le contó De Brito a Nazarena Vélez en su programa de streaming, “Storytime”, que se emite por Bondi.
Según trascendió, sería un certamen exprés, de tres meses como máximo, y que tendría en competencia a figuras que han tenido historia en el certamen, ya sea como participantes, ganadores o, también, perdedores recordados.
“Lo llamó a Nicolás Occhiato y le dijo que le gustaría (que estuviera) y estaría”, contó Ángel, dando a entender que las conversaciones ya comenzaron.
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La idea es que el ciclo esté al aire en un canal a confirmar para el último trimestre. Dentro del jurado, los de siempre, los últimos: además de De Brito, estarán Marcelo Polino, Moria Casán y Pampita.
Y mientras planea desde las sombras el regreso de “Bailando por un Sueño”, Marcelo Tinelli cuenta las horas para volver a otro de sus primeros amores: el terreno deportivo. El conductor será cronista de todo lo que suceda en el Mundial de Fútbol como empleado de Infobae.
Según contó Laura Ubfal, el animador se instalará en Miami, en la zona del South Beach, a comienzos de junio para conocer las instalaciones de Infobae, hacer fotos y probar todo el funcionamiento técnico con el que viajara a las sedes donde juegue Argentina en el Mundial, de la mano de Opy Morales, responsable de todo el operativo.
La idea es que lo acompañen diferentes figuras en cada sede, sin que por ahora haya confirmaciones, aunque se habló de Martín Palermo y de Juan Martin del Potro. También trascendió que en aquellos días sin partido de la Selección, volverá a Miami para transmitir desde allí junto al querido Oso Arturo.
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