En los barrios crecen las quejas por ataques de perros callejeros

Los perros sueltos y abandonados en las calles de La Plata generan creciente preocupación, ya que representan un riesgo para los transeúntes. Cada vez son más frecuentes las denuncias de vecinos por lesiones provocadas por mordeduras, quienes exigen soluciones “urgentes”. Sin embargo, desde el Municipio aseguran que no pueden retirar a los animales por falta de espacios habilitados y derivan el problema a las asociaciones proteccionistas.

En Hernández, los vecinos reclaman por la presencia de cuatro perros sueltos en la calle 28, entre 509 y 510. Según relatan, fueron abandonados tras la relocalización de un asentamiento situado en 510 entre 25 y 27, y desde entonces permanecen merodeando en la zona.

En una presentación elevada a la Defensoría Ciudadana se explicó que, aunque en el vecindario les dan alimento y hasta los vacunan, los animales mantienen un comportamiento agresivo que pone en riesgo la seguridad de quienes circulan por esas calles.

“Se han registrado diariamente incidentes de mordeduras y ataques a peatones y mascotas del barrio. Esta situación representa un peligro inminente para la integridad física de los vecinos, especialmente de niños -ya que es el paso obligado por muchos para asistir a la escuela que se encuentra a 200 metros de allí- y adultos mayores que transitan por la zona, como los que realizan actividades en el complejo del Poder Judicial”, se indicó.

En este marco, también se señaló que, en varias ocasiones, la Delegación de Hernández fue informada sobre la situación, pero hasta la fecha no se recibió una solución efectiva ni el retiro de los animales.

Ante la falta de respuestas y la necesidad de garantizar la seguridad pública y el bienestar animal, desde la Defensoría Ciudadana se elevó al Municipio el pedido de los vecinos para que se tomen medidas que permitan el traslado de los perros a un refugio o centro de atención adecuado.

LA POSTURA DEL MUNICIPIO

En contestación a la nota presentada, desde la Dirección de Zoonosis se manifestó compresión por la preocupación ante los incidentes reportados, pero se hizo hincapié en que “no se cuenta actualmente con un refugio, predio ni espacio Municipal destinado al alojamiento permanente de animales callejeros o abandonados, motivo por el cual no resulta posible efectuar el retiro de resguardo definitivo de los mismos”.

En tanto, se explicó que el área de Zoonosis actúa dentro de sus responsabilidades sanitarias, sobretodo en casos de mordeduras, realizando controles antirrábicos y las acciones necesarias en cada denuncia. También, que organiza de manera permanente campañas de vacunación antirrábica y castraciones gratuitas, que ayudan a reducir la cantidad de animales en la calle y a prevenir situaciones de riesgo como las denunciadas.

A la vez, la Dirección Municipal destacó la importancia de coordinar esfuerzos con otras organizaciones: “Considerando que existen asociaciones protectoras de animales que trabajan en el rescate y re-ubicación de animales abandonados, se sugiere también articular con dichas entidades a fin de evaluar posibles alternativas, para el retiro y asistencia de los animales mencionados”.

MÁS DENUNCIAS

En Villa Alba, los vecinos también denunciaron ataques de perros sueltos y reclaman intervención municipal ante una situación que se asegura que “cada vez es peor”.

El hecho más reciente tuvo lugar en la calle 602, entre 123 y 124, donde una mujer resultó lesionada.

La damnificada contó a este diario que los perros “tendrían dueña”, aunque “se escaparían constantemente y no contarían con vacunas”, lo que eleva la alarma por el riesgo sanitario.

“Muchos vecinos deben evitar pasar por la zona para poder ir al colegio, tomar el micro o simplemente circular tranquilos por miedo a ser atacados”, añadió.

Tras el ataque, la mujer debió recibir un refuerzo de vacuna antitetánica y un esquema de vacunación antirrábica de cuatro dosis, además de un tratamiento con antibióticos que le costó $23.785. Además, sostuvo que intentó hablar con la propietaria de los perros para que los controlara, pero aseguró que “no hubo colaboración” y recibió “una actitud agresiva”.