Actividades: taller de historia, cursos y gym en Tolosa

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Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España
En los barrios crecen las quejas por ataques de perros callejeros
Otro testigo admitió que el jefe de Gabinete le pagó US$21.000 en efectivo
Gobernadores aliados evitarían el pedido de interpelación a Adorni
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“Los rectores de las universidades cobran 4 veces más que el Presidente”
Libertarios quieren eliminar: sellos para el traspaso de inmuebles y autos
El Colegio de Abogados celebra sus elecciones de medio término
Denunció que lo balearon en un robo y sospechan de una coartada
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El doctor Héctor Pomini, del Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de La Plata (Cemejupe) organiza el Curso Taller de Historia Argentina: “La Historia que No Te Cuentan”, en el Colegio de Médicos Distrito1 . Se realiza los jueves a las 10, en 51 N°723 entre 9 y 10 . Informes, 425 6311, en el Colegio de Médicos Distrito1 o en el Cemejupe (sólo mensajes WhatsApp) 221 573 8443. E mail: ce.me.ju.p@gmail.com
El “Centro de Fomento Mundial y Biblioteca Popular Alfonsina Storni” ofrece, en la sede de Camino General Belgrano Nº 260, entre 529 y 530, las siguientes actividades: Folklore, lunes, jueves y sábados de 15 a 17; Gimnasia Adultos, martes y jueves de 9 a 10; Italiano, los miércoles en los horarios de 15.30, 17 y 18.30; Jiu Jitsu, lunes y miércoles de 19.30 a 21.30; Patín, martes y jueves de 18 a 21; Rueda de lectura, los miércoles de 16 a 18; Tae-kwon-do, martes y jueves de 19 a 20.30; Tai Chi - Chi Kung, lunes y miércoles de 17.30 a 18.30; Estimulación Cognitiva, los martes de 15 a 16.30; Teatro, martes y jueves de 19 a 21; Yoga, martes y viernes de 16 a 17; y Zumba, los lunes y miércoles, de 19 a 20.
En el marco de su 90° aniversario, el Círculo Trentino de La Plata convoca a artistas plásticos para la XVI Exposición de Arte que se realizará el 13, 14 y 15 de junio. Los interesados pueden comunicarse al 221-3530874 (María) ó al 221-4973346 (Marcela).
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