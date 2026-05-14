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Actividades: taller de historia, cursos y gym en Tolosa

Actividades: taller de historia, cursos y gym en Tolosa

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14 de Mayo de 2026 | 03:14
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CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272

CURSO TALLER HISTORIA ARGENTINA

El doctor Héctor Pomini, del Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de La Plata (Cemejupe) organiza el Curso Taller de Historia Argentina: “La Historia que No Te Cuentan”, en el Colegio de Médicos Distrito1 . Se realiza los jueves a las 10, en 51 N°723 entre 9 y 10 . Informes, 425 6311, en el Colegio de Médicos Distrito1 o en el Cemejupe (sólo mensajes WhatsApp) 221 573 8443. E mail: ce.me.ju.p@gmail.com

ACTIVIDADES EN TOLOSA

El “Centro de Fomento Mundial y Biblioteca Popular Alfonsina Storni” ofrece, en la sede de Camino General Belgrano Nº 260, entre 529 y 530, las siguientes actividades: Folklore, lunes, jueves y sábados de 15 a 17; Gimnasia Adultos, martes y jueves de 9 a 10; Italiano, los miércoles en los horarios de 15.30, 17 y 18.30; Jiu Jitsu, lunes y miércoles de 19.30 a 21.30; Patín, martes y jueves de 18 a 21; Rueda de lectura, los miércoles de 16 a 18; Tae-kwon-do, martes y jueves de 19 a 20.30; Tai Chi - Chi Kung, lunes y miércoles de 17.30 a 18.30; Estimulación Cognitiva, los martes de 15 a 16.30; Teatro, martes y jueves de 19 a 21; Yoga, martes y viernes de 16 a 17; y Zumba, los lunes y miércoles, de 19 a 20.

CONVOCATORIA A ARTISTAS

En el marco de su 90° aniversario, el Círculo Trentino de La Plata convoca a artistas plásticos para la XVI Exposición de Arte que se realizará el 13, 14 y 15 de junio. Los interesados pueden comunicarse al 221-3530874 (María) ó al 221-4973346 (Marcela).

 

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