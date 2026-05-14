La pandemia causó tres veces más muertes que las notificadas por la OMS

La pandemia de Covid causó 22,1 millones de muertes en exceso a nivel mundial, casi el triple de los 7 millones de decesos que habían sido notificados hasta ahora. Así lo revela el informe sobre estadísticas sanitarias globales 2026, presentado ayer miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El dato implica que por cada muerte registrada por Covid hubo aproximadamente dos decesos adicionales vinculados a la pandemia que fueron pasados por alto en su momento por la OMS

El punto más crítico se registró en 2021, cuando las muertes en exceso alcanzaron los 10,4 millones, impulsadas por la aparición de variantes más letales como la Delta y por la presión extrema sobre los sistemas sanitarios.

En comparación con los niveles esperados sin pandemia, la mortalidad global fue un 6,2% superior en 2020 y llegó a un máximo del 17,9% en 2021. Las personas mayores y los hombres concentraron una mayor proporción de esas muertes.

Según los especialistas, la brecha entre las cifras notificadas y las estimadas refleja tanto la subnotificación directa de muertes por el virus como el impacto de factores indirectos: interrupciones en la atención sanitaria, dificultades económicas y otros efectos sociales del período de emergencia.

Al presentar el informe sobre estadísticas sanitarias el director del Departamento de Datos de la OMS, Alain Labrique, advirtió desde Ginebra que “la pandemia revirtió casi una década de avances mundiales en la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable”.

Entre 2019 y 2021, la expectativa de vida mundial cayó de 73 a 71 años, y la esperanza de vida saludable, de 63 a 61 años. Hubo luego una recuperación parcial: en 2023, las mujeres volvieron a los niveles previos a la pandemia, pero los indicadores masculinos y los de vida saludable para ambos sexos “se mantienen ligeramente por debajo, lo que refleja una recuperación mundial amplia, pero desigual”, señaló Labrique.