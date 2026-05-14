Despliegan operativos de salud en clubes y jardines

Clubes e instituciones de distintos barrios de la Ciudad serán sede este viernes de una serie de actividades sanitarias de atención primaria y promoción de la salud organizadas por el Municipio.

Uno de los puntos de encuentro será el Club Villa Lenci de Altos de San Lorenzo (21 y 78), donde de 9 a 13 se realizará una jornada destinada a chicos de entre 6 y 18 años que asisten a la institución. Allí, se brindará vacunación de calendario, controles odontológicos, medición de peso y talla, evaluaciones de agudeza visual, electrocardiogramas y tomas de presión arterial.

En el Jardín de infantes de 8 entre 513 y 514 (Ringuelet) habrá una jornada de vacunación para niños, niñas y adultos, organizada por el CAPS N° 25.

Mientras que la Plaza Elvira Sotes, ubicada en 1 entre 81 y 82, albergará desde las 9.30 una jornada de salud integral que incluirá vacunación, controles sanitarios, gestión de planillas de Anses y acciones de prevención del dengue.