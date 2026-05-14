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Los sueños vívidos hacen que el descanso parezca mejor

Los sueños vívidos hacen que el descanso parezca mejor

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14 de Mayo de 2026 | 00:51
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Dormir bien no depende solo de la cantidad de horas de descanso. Un nuevo estudio sugiere que los sueños vívidos e inmersivos contribuyen a que el sueño se sienta más profundo y reparador, en lugar de interrumpirlo. Los hallazgos, hechos por investigadores de la IMT School for Advanced Studies de Italia, fueron publicados en la revista PLOS Biology.

Para llegar a esa conclusión, el equipo analizó 196 grabaciones nocturnas de 44 adultos sanos que durmieron en un laboratorio mientras su actividad cerebral era monitoreada mediante electroencefalografía de alta densidad. A lo largo de cuatro noches, los participantes fueron despertados más de 1.000 veces y debían describir lo que experimentaban justo antes de despertar, además de calificar cuán profundamente sentían que habían estado durmiendo.

Los participantes reportaron el sueño más profundo no sólo cuando no tenían experiencias conscientes, sino también tras sueños vívidos. El sueño superficial, en cambio, se asoció con experiencias mínimas o fragmentadas.

 

Las experiencias oníricas ayudarían a preservar la sensación de sueño reparador

 

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“No toda actividad mental durante el sueño se siente igual: la calidad de la experiencia, especialmente su inmersión, parece ser crucial”, explicó Giulio Bernardi, profesor de neurociencia y autor principal del estudio.

Un hallazgo llamativo fue que, a medida que avanzaba la noche, los participantes percibían su sueño como más profundo, pese a que los indicadores fisiológicos de necesidad de descanso disminuían.

Esa sensación de profundización se correlacionó con un aumento en la inmersión de los sueños, lo que sugiere que las experiencias oníricas ayudan a preservar la sensación de sueño reparador incluso cuando la necesidad biológica de dormir decrece.

Los investigadores plantean que los sueños podrían actuar como “guardianes del sueño”, amortiguando las fluctuaciones en la actividad cerebral.

“Si los sueños ayudan a sostener la sensación de sueño profundo, entonces las alteraciones en los sueños podrían explicar en parte por qué algunas personas sienten que duermen mal, incluso cuando los índices objetivos parecen normales”, señaló Bernardi.

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