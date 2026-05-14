Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante y el pozo sube a $2.000.000: mañana sale la nueva tarjeta

La Ciudad |LA ODISEA DE LOS USUARIOS

Teléfono: la Región ya no tiene oficina de reclamos

Los planteos técnicos para línea fija, de celulares o Internet sólo tienen la vía virtual en la web oficial del ente regulador

Teléfono: la Región ya no tiene oficina de reclamos

A los usuarios les cuesta hacer oír sus reclamos / Gonzalo Calvelo

14 de Mayo de 2026 | 03:23
Edición impresa

Si los usuarios de electricidad o agua tienen problemas para ser escuchados por el Oceba y la Autoridad del Agua, los de servicios de telecomunicaciones se encuentran desamparados en la Ciudad o al menos esa es la sensación a la que se enfrentan desde el cierre de la oficina de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) quienes no se amigan con los trámites vía web.

La oficina del Enacom, que funcionaba en 10 entre 59 y 60 fue cerrada por el actual Gobierno Nacional y a partir de ese momento todas las denuncias tanto comerciales como técnicas se digitalizaron. “Esto dejó a las personas mayores desposeídas”, opinó un ex funcionario del Enacom en diálogo con este diario.

Es que hasta hace dos años, cuando un usuario tenía cualquier tipo de problema con algún servicio de telecomunicación primero acudía a la empresa prestadora de servicio. Si ahí no encontraba respuesta se dirigía la oficina de defensa al consumidor desde donde lo derivaban al Enacom. Allí iban y eran atendidos personalmente por alguien que oía su reclamo. Ahora deben hacerlo por mail o ingresando a www.enacom.gob.ar .

Se eliminaron pasos y parece más veloz pero lo cierto es que rara vez los usuarios encuentran respuesta a sus denuncias en el buzón virtual. “Ni las empresas ni el Enacom atienden los reclamos”, le dijo a este diario Pedro Bussetti directivo de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).

Esta falta de respuesta a los usuarios es constatada por este medio que a diario recibe llamados de vecinos que ya no saben a quien acudir. Sin ir más lejos ayer una vecina del centro consultó: “Ustedes podrían decirme cómo hacer para que Movistar repare mi línea fija. Estoy pagando por un servicio que no tengo. Hace más de una semana que hice el reclamo, tengo el número del mismo y como no me dieron una solución volví a llamar una y otra vez y no hay manera de hablar con el soporte técnico. No me queda a quién acudir”.

Según relató, su teléfono está “mudo”, sin tono. “Un técnico me dijo que tratarían de arreglarlo desde la central y que en 48 horas tendría una respuesta, pero nunca llegó. Intenté llamar una y otra vez para poder hablar con una persona y lo único que me decía el robot mi saldo a pagar. Yo pagué 3 días antes. Pero todo sigue igual”, detalló.

LE PUEDE INTERESAR

El Colegio de Abogados celebra sus elecciones de medio término

LE PUEDE INTERESAR

La nafta sube y prometen un nuevo congelamiento

En su primer llamado, desde la empresa prestadora le dijeron que el problema se debía a un robo de los cables de cobre. Misma explicación que han recibido otros frentistas, como es el caso de Mario Méndez que acudió a la Justicia para denunciar que tal robo nunca existió. Según su denuncia se simulan los robos para terminar con el servicio de telefonía por cable e impulsar a los usuarios a pasarse a un servicio digital.

Pero la Justicia desestimó la denuncia de Méndez de “falso robo” porque no encontró razones suficientes para seguir con la investigación. Y si bien esto no resolvió la incógnita de si la compañía se encontraba detrás del sabotaje a las líneas o no, lo cierto es que legalmente no tiene la obligación de mantener el cableado de cobre.

Desde hace años que se reglamentó la no obligatoriedad de realizar nuevas instalaciones ni mantener las existentes. Así, poco a poco el hilo de cobre pierde terreno frente a la fibra óptica que “resulta más económica para la empresa además de que brinda mayores posibilidades”, detalló el ex funcionario de Enacom.

Al igual que con el cierre de las oficinas físicas quienes se ven más perjudicados con estos cambios son los adultos mayores que muy a su pesar deben adaptarse a estas nuevas formas tan distintas a las del mundo en el que crecieron.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia frente a River

Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia

Un polémico árbitro es empleado de la Provincia

Nuevo reclamo de médicos: no atenderán a afiliados del IOMA

Al semestre todavía le queda otra copa más

Rechaza las objeciones por ser la esposa de un juez

Milei desafía el último consenso de la clase media

Tensión y protesta en la sede regional del PAMI
Últimas noticias de La Ciudad

Nuevo reclamo de médicos: no atenderán a afiliados del IOMA

Tensión y protesta en la sede regional del PAMI

En los barrios crecen las quejas por ataques de perros callejeros

El Colegio de Abogados celebra sus elecciones de medio término
Policiales
La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo
Denunció que lo balearon en un robo y sospechan de una coartada
Estupor por un supuesto abuso a un menor en un ámbito religioso
Los ciberataques aumentaron un 15% en el último año en el país
Una muerte generó dudas por la posible existencia de una mala praxis médica
Espectáculos
“Obsesión”: cuidado con lo que deseás
El baile final: cómo será la vuelta de Tinelli
Ari Aster, el maestro del nuevo cine de terror, visitará el país en junio
Cirko Marisko: la dupla de humor callejero llega con su éxito teatral
“Me dolió un poco”: el motivo que distanció a Arturo Puig de Susana
Información General
Deudores alimentarios: prohíben su ingreso a estadios
La pandemia causó tres veces más muertes que las notificadas por la OMS
Los sueños vívidos hacen que el descanso parezca mejor
Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"
La peligrosa bacteria que ataca a adultos mayores internados y preocupa en el mundo: ya prueban una vacuna
Deportes
Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia
Empezó luchando a puro fervor, pero le faltó mejor nivel en función ofensiva
Fin a la racha de siete partidos con victorias
Driussi le quebró al Lobo una racha de 516 minutos con el arco en cero
Cruce entre Nacho Fernández y Chacho Coudet

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla