Teléfono: la Región ya no tiene oficina de reclamos

Si los usuarios de electricidad o agua tienen problemas para ser escuchados por el Oceba y la Autoridad del Agua, los de servicios de telecomunicaciones se encuentran desamparados en la Ciudad o al menos esa es la sensación a la que se enfrentan desde el cierre de la oficina de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) quienes no se amigan con los trámites vía web.

La oficina del Enacom, que funcionaba en 10 entre 59 y 60 fue cerrada por el actual Gobierno Nacional y a partir de ese momento todas las denuncias tanto comerciales como técnicas se digitalizaron. “Esto dejó a las personas mayores desposeídas”, opinó un ex funcionario del Enacom en diálogo con este diario.

Es que hasta hace dos años, cuando un usuario tenía cualquier tipo de problema con algún servicio de telecomunicación primero acudía a la empresa prestadora de servicio. Si ahí no encontraba respuesta se dirigía la oficina de defensa al consumidor desde donde lo derivaban al Enacom. Allí iban y eran atendidos personalmente por alguien que oía su reclamo. Ahora deben hacerlo por mail o ingresando a www.enacom.gob.ar .

Se eliminaron pasos y parece más veloz pero lo cierto es que rara vez los usuarios encuentran respuesta a sus denuncias en el buzón virtual. “Ni las empresas ni el Enacom atienden los reclamos”, le dijo a este diario Pedro Bussetti directivo de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).

Esta falta de respuesta a los usuarios es constatada por este medio que a diario recibe llamados de vecinos que ya no saben a quien acudir. Sin ir más lejos ayer una vecina del centro consultó: “Ustedes podrían decirme cómo hacer para que Movistar repare mi línea fija. Estoy pagando por un servicio que no tengo. Hace más de una semana que hice el reclamo, tengo el número del mismo y como no me dieron una solución volví a llamar una y otra vez y no hay manera de hablar con el soporte técnico. No me queda a quién acudir”.

Según relató, su teléfono está “mudo”, sin tono. “Un técnico me dijo que tratarían de arreglarlo desde la central y que en 48 horas tendría una respuesta, pero nunca llegó. Intenté llamar una y otra vez para poder hablar con una persona y lo único que me decía el robot mi saldo a pagar. Yo pagué 3 días antes. Pero todo sigue igual”, detalló.

En su primer llamado, desde la empresa prestadora le dijeron que el problema se debía a un robo de los cables de cobre. Misma explicación que han recibido otros frentistas, como es el caso de Mario Méndez que acudió a la Justicia para denunciar que tal robo nunca existió. Según su denuncia se simulan los robos para terminar con el servicio de telefonía por cable e impulsar a los usuarios a pasarse a un servicio digital.

Pero la Justicia desestimó la denuncia de Méndez de “falso robo” porque no encontró razones suficientes para seguir con la investigación. Y si bien esto no resolvió la incógnita de si la compañía se encontraba detrás del sabotaje a las líneas o no, lo cierto es que legalmente no tiene la obligación de mantener el cableado de cobre.

Desde hace años que se reglamentó la no obligatoriedad de realizar nuevas instalaciones ni mantener las existentes. Así, poco a poco el hilo de cobre pierde terreno frente a la fibra óptica que “resulta más económica para la empresa además de que brinda mayores posibilidades”, detalló el ex funcionario de Enacom.

Al igual que con el cierre de las oficinas físicas quienes se ven más perjudicados con estos cambios son los adultos mayores que muy a su pesar deben adaptarse a estas nuevas formas tan distintas a las del mundo en el que crecieron.