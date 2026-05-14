Con un show de Moura, City Bell festeja su aniversario 112

City Bell ya tiene todo listo para celebrar su 112° aniversario este sábado 16 con una jornada llena de actividades culturales, shows en vivo y una feria gastronómica en la plaza San Martín de la localidad.

Los festejos comenzarán a las 11 con un acto protocolar en la plaza ubicada en diagonal Urquiza y calle 467, donde se realizará el izamiento de la bandera junto a autoridades municipales, abanderados y escoltas escolares e institucionales. Además, se compartirá torta y chocolate caliente entre los asistentes.

Durante la tarde, la plaza será escenario de distintos espectáculos musicales, con presentaciones de Ivana y la Auténti-K, Dúo Citrina y La Bandina. El cierre especial estará a cargo de “Fede” Moura, quien brindará un homenaje a Virus.

La programación también incluirá muestras de danzas, exposiciones de plástica, demostraciones de artes marciales, presentaciones corales, clases de zumba, un encuentro de folclore. Además habrá una feria de emprendedores y un paseo gastronómico de producción local.