Con un show de Moura, City Bell festeja su aniversario 112

La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo
Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España
En los barrios crecen las quejas por ataques de perros callejeros
Otro testigo admitió que el jefe de Gabinete le pagó US$21.000 en efectivo
Gobernadores aliados evitarían el pedido de interpelación a Adorni
Las Fuerzas Armadas podrán volver a hacer contrainteligencia militar
“Los rectores de las universidades cobran 4 veces más que el Presidente”
Libertarios quieren eliminar: sellos para el traspaso de inmuebles y autos
El Colegio de Abogados celebra sus elecciones de medio término
Denunció que lo balearon en un robo y sospechan de una coartada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
City Bell ya tiene todo listo para celebrar su 112° aniversario este sábado 16 con una jornada llena de actividades culturales, shows en vivo y una feria gastronómica en la plaza San Martín de la localidad.
Los festejos comenzarán a las 11 con un acto protocolar en la plaza ubicada en diagonal Urquiza y calle 467, donde se realizará el izamiento de la bandera junto a autoridades municipales, abanderados y escoltas escolares e institucionales. Además, se compartirá torta y chocolate caliente entre los asistentes.
Durante la tarde, la plaza será escenario de distintos espectáculos musicales, con presentaciones de Ivana y la Auténti-K, Dúo Citrina y La Bandina. El cierre especial estará a cargo de “Fede” Moura, quien brindará un homenaje a Virus.
La programación también incluirá muestras de danzas, exposiciones de plástica, demostraciones de artes marciales, presentaciones corales, clases de zumba, un encuentro de folclore. Además habrá una feria de emprendedores y un paseo gastronómico de producción local.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí