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Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez

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Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
15 de Mayo de 2026 | 04:00

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Casa Metro volverá a convertirse en escenario de una experiencia artística inmersiva con propuestas que cruzan música popular, identidad y nuevas tecnologías. En las próximas semanas, el espacio cultural platense será sede de la segunda edición de la peña “La Luna Cautiva”, una vigilia patria con artistas del folklore, y de “Parte del Aire”, un homenaje sensorial a las canciones de Fito Páez dirigido por Lito Vitale.

El próximo domingo 24 de mayo, el Ciclo de Peñas "La Luna Cautiva" celebra su segunda edición en Casa Metro. En una fecha cargada de simbolismo, la propuesta invita a esperar el 25 de mayo en una atmósfera inmersiva donde la tradición se abraza con el arte digital.

Una noche para recibir el Día de la Patria entre la mística de la música popular, visuales de vanguardia y los sabores de nuestra tierra.

La propuesta artística de esta edición es un recorrido profundo por la identidad y la memoria:

Yamila Cafrune: Con más de 25 años de trayectoria, la heredera de la dinastía Cafrune trae su voz potente y tierna para recorrer los clásicos del cancionero con un sello propio y profundamente federal.

Legüereale: El colectivo de 12 mujeres platenses que resignifica el bombo legüero desde una perspectiva colectiva y femenina, fusionando parches, vientos y voces en un espíritu de comunidad vibrante.

Los Hermanos Herrera: El trío santiagueño llega con su impronta única, revalorizando la vidala, la chacarera en quichua y la mística ancestral de la música montaraz que se resiste al olvido.

Malena Garnica: Destacada violinista que une la excelencia académica con la pasión bailable, desplegando un repertorio tradicional que refleja sus raíces y una potente presencia escénica.

Entradas en www.casametro.com.ar

Una experiencia para todos los sentidos

"La Luna Cautiva" propone un viaje sensorial que sucede tanto arriba como debajo del escenario. Las visuales a cargo del VJ Lisandro Peralta transformarán el espacio físico en un entorno envolvente, dialogando en tiempo real con la música para crear una narrativa visual única.

Mientras la conducción de Federico "Poni" Rossi y Emanuel Gabotto guía el encuentro, el público podrá disfrutar de una propuesta gastronómica bien criolla: locro, empanadas y vino, ingredientes esenciales para una vigilia patria inolvidable

“Parte del aire” canciones de Fito Paéz

La experiencia inmersiva que redefine sus clásicos en Casa Metro

VIERNES 5 DE JUNIO - 22 HS

¿Es posible redescubrir una canción que ya llevamos tatuada en el ADN? La respuesta parece estar en el Auditorio Charly García de Casa Metro. Allí, el aire se prepara para vibrar distinto con el estreno de “Parte del Aire – Canciones de Fito Páez Inmersivo”, una propuesta que rompe la cuarta pared para invitar al público a habitar las melodías del rosarino desde una perspectiva nunca antes vista.

La dirección y el piano de este proyecto está en manos de Lito Vitale. El maestro, experto en diseccionar la música popular argentina para encontrarle nuevas capas de belleza, ha diseñado un ensamble de voces tan ecléctico como potente, garantizando una curaduría musical de excelencia. 

La selección del elenco busca cubrir todos los matices de la lírica de Fito, sumando la mística de artistas consagrados y la energía de nuevos referentes:

Joaco Burgos: La frescura y la nueva sensibilidad de la canción actual.

Lula Rosenthal: Fuerza arrolladora y versatilidad escénica..

Julia Zenko: La elegancia y la profundidad de una voz histórica.

Cucuza Castiello: El arrabal y la "mugre" poética que conecta el rock con el tango.

Fede Moura: El ADN del rock pop nacional en cada nota.

Ale Zurita: El músico platense aporta su sensibilidad y su impronta propia a este homenaje .

 

Mucho más que un concierto: Una inmersión sensorial

Olvídate de la disposición convencional de un show. En "Parte del Aire", el diseño sonoro y la puesta en escena han sido pensados específicamente para la acústica y el ambiente del Auditorio Charly García.

La propuesta busca que el espectador sea rodeado por nuevas texturas sonoras. Es una invitación a redescubrir los clásicos de Fito —esos que todos sabemos de memoria— en un formato donde la música fluye desde todos los ángulos, convirtiendo el auditorio en un espacio sin límites físicos donde la poesía del artista rosarino se vuelve tangible.

"La dirección de Lito Vitale garantiza que cada arreglo aporte un sello distintivo a canciones que ya forman parte de nuestra identidad cultural, pero permitiéndonos escucharlas como si fuera la primera vez".

Detalles del Evento

● Fecha y hora: Viernes 5 de junio, 22:00 hs.

● Lugar: Auditorio Charly García – Casa Metro.

● Dirección: Calle 4 entre 51 y 53, La Plata.

● Músico y Director: Lito Vitale.

● Elenco: Joaco Burgos, Lula Rosenthal, Julia Zenko, Ale Zurita, Cucuza Castiello y Fede Moura.

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