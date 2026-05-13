Atraparon a un grupo de "falsos recolectores de basura" que exigían dinero a vecinos en un barrio de La Plata

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Efectivos de la Comisaría Segunda de La Plata capturaron este miércoles a cuatro hombres en la intersección de las calles 33 y 6. Los implicados, con edades que oscilan entre los 47 y 66 años, quedaron bajo custodia policial tras una serie de denuncias de vecinos que advirtieron maniobras sospechosas en las inmediaciones.
El procedimiento se inició a partir de un alerta al sistema de emergencias 911. El reporte advirtió sobre la presencia de cuatro personas con indumentaria de trabajo que visitaban los domicilios y edificios de la zona. Según los testimonios, los sujetos tocaban los timbres de manera insistente y pedían dinero bajo el pretexto de desempeñar tareas en el servicio de recolección de basura.
Al arribar al lugar, el personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) divisó al grupo en plena actividad. Los sospechosos mostraron signos de nerviosismo ante la llegada de la patrulla y adoptaron una postura hostil cuando los agentes intentaron identificarlos. Ante la resistencia, los uniformados emplearon la fuerza mínima necesaria para reducir a los individuos y asegurar su traslado a la dependencia policial.
Los aprehendidos poseen domicilio en las localidades de Isidro Casanova, Rafael Castillo y Ciudad Evita, todas pertenecientes al partido de La Matanza. La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 03 del Departamento Judicial de La Plata, la cual avaló el operativo y ordenó las diligencias correspondientes bajo la carátula de "Averiguación de ilícito".
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