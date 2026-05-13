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La Ciudad |La historia de Autoservicio Roko

Se fue hace 15 años de La Plata y tiene un supermercado bien Pincha a metros de la Cordillera de los Andes

Se fue hace 15 años de La Plata y tiene un supermercado bien Pincha a metros de la Cordillera de los Andes

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

13 de Mayo de 2026 | 12:45

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A más de 1.500 kilómetros de La Plata, entre montañas, lagos y caminos patagónicos, Estudiantes de La Plata tiene un rincón inesperado que sorprende a turistas y vecinos. En Villa Traful, muy cerca de la Cordillera de los Andes, un supermercado se convirtió en una especie de embajada pincharrata en el sur argentino.

Se trata del Autoservicio Roko, ubicado sobre la Ruta 65 a la altura del kilómetro 30, un comercio levantado por dos hermanos oriundos de Gambier que decidieron emprender, en 2010, una nueva vida en Neuquén. El nombre del local, según supo EL DÍA, nació del apodo de uno de ellos, Daniel Sciaroni (51), y con el paso de los años el lugar fue tomando una identidad bien albirroja.

El detalle más llamativo aparece en las bolsas, que llevan impreso el escudo de Estudiantes (al lado del de Deportivo Villa Trafúl). Así, cada compra cuando algún vecino hincha de Estudiantes llega al lugar lo lleva a sentirse cerca de sus amores a metros de uno de los paisajes más impactantes de la Patagonia.

El fanatismo de los dueños no pasa desapercibido. En el frente del comercio suele flamear una bandera del León, según le comentaron hinchas a este diario, y forman parte de una filial del club (desde 2019), siendo él el presidente, manteniendo vivo el vínculo con Estudiantes pese a la distancia -aunque ha viajado a encuentros de visitante o fuera de UNO por copas-. Para muchos turistas platenses que llegan a Villa Traful, encontrarse con el escudo en pleno sur cordillerano se transforma en una sorpresa inesperada.

Esto recuerda a otro caso que meses atrás llamó y que fue dado a conocer por el diario EL DÍA. En la localidad bonaerense de 9 de Julio, un kiosco temático dedicado íntegramente a Estudiantes sorprendió por tener una estatua de Juan Sebastián Verón levantando la Copa Libertadores del 2009.

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Desde Villa Traful, otro negocio suma una postal distinta pero igual de simbólica: bolsas de supermercado con escudo del cual su dueño es hincha.

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