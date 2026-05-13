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Policiales

Fuerte accidente frente al Ministerio de Seguridad: hay dos heridos

Fuerte accidente frente al Ministerio de Seguridad: hay dos heridos
13 de Mayo de 2026 | 17:05

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Un impactante choque paralizó la zona de 2 y 51, frente al Ministerio de Seguridad, y dejó dos heridos. Ocurrió hace instantes e involucró a una camioneta Honda gris y un taxi.

Por motivos que son causa de investigación, el impacto provocó que el taxi terminara sobre la rambla de 51 mientras que la camioneta quedó sobre calle 2. 

Tanto la pasajera como el taxista debieron ser asistidos por personal del SAME. Se requirió la presencia de dos ambulancias junto a personal policial. 

Mientras los heridos son atendidos por profesionales de la salud, las inmediaciones de 2 y 51 son un caos vehicular, por lo que intervino personal de Control Urbano. 

 

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