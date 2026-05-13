Combustibles en La Plata: tras las subas, YPF volverá a aumentar la nafta desde esta medianoche

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Los combustibles volvieron a registrar aumentos en La Plata. Luego de la actualización aplicada por YPF a comienzos de esta semana, este miércoles fue el turno de Shell, que retocó sus pizarras en las estaciones de servicio de la ciudad. En tanto, Axion realizó ajustes parciales únicamente en sus combustibles premium, mientras que Puma aún no aplicó incrementos.
Pero los surtidores volverán a moverse en cuestión de horas. Desde este jueves 14 de mayo, YPF aplicará un nuevo aumento del 1% en los combustibles, según confirmó el presidente de la petrolera, Horacio Marín. La compañía explicó que la medida responde a un análisis de las condiciones del mercado y de las variables de oferta y demanda.
Además, Marín anunció que YPF mantendrá por otros 45 días el denominado “buffer de precios”, un sistema que busca evitar trasladar de forma inmediata al surtidor las fluctuaciones bruscas del valor internacional del petróleo Brent. Según explicó, durante ese período la petrolera absorberá esos movimientos y luego compensará el ingreso diferido una vez estabilizado el escenario internacional.
El titular de YPF también ratificó la continuidad del sistema de “micropricing”, que permite aplicar precios diferenciales según franjas horarias, corredores y zonas geográficas en función de la demanda.
Con los valores actuales, el acumulado desde la primera semana de marzo muestra incrementos de hasta 23,6%, según un relevamiento de precios realizado en estaciones de servicio locales.
La petrolera que lidera las subas es Shell, cuya nafta súper pasó a costar desde hoy $2.137, lo que representa un incremento acumulado de 23,6% en poco más de dos meses. En tanto, la V-Power Diesel avanzó hasta los $2.479, mientras que la V-Power Nafta pasó a $2.399.
En el caso de YPF, que había actualizado sus precios el lunes y volverá a incrementarlos desde este jueves, la nafta súper pasó a $2.057, con un aumento acumulado de 19,2% desde marzo, cuando costaba $1.725. La Infinia avanzó 18% desde marzo y actualmente cuesta $2.241, mientras que la Infinia Diesel registró un incremento acumulado de 17,3% y desde esta semana tiene un valor de $2.317.
Por su parte, Axion aplicó retoques únicamente en sus combustibles premium. La Quantium Nafta acumula un aumento de 15,7% desde marzo y actualmente cuesta $2.359, mientras que la Quantium Diesel llegó a $2.449, con una suba acumulada de 20,1%. La nafta súper de la marca, en tanto, cuesta hoy $2.099 y registra un incremento de 17,7% desde marzo. El diesel común se comercializa a $2.229.
En Puma, que aún no modificó sus valores esta semana, la nafta súper se vende a $2.090, la Max Premium cuesta $2.372, el diesel común se ubica en $2.169 y la Ion Diesel Premium alcanza los $2.469.
El nuevo ajuste en los surtidores se da en medio de expectativas por el dato de inflación de abril, que se conocerá este jueves, y vuelve a poner presión sobre uno de los rubros con mayor impacto en costos logísticos y de transporte.
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