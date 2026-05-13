Macri no quiere pero De Andreis dice que tiene que ser candidato a presidente en 2027

El diputado del PRO Fernando De Andreis tomó distancia de la intención de un sector de la oposición respecto que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sea convocado al Congreso, aunque marcó diferencias con el oficialismo y aseguró que Mauricio Macri, pese a que dijo que no quiere, sería el mejor candidato a presidente para la próxima etapa.

En ese sentido, el secretario General del PRO señaló que "en mi caso es difícil porque tengo una cercanía muy fuerte y un cariño y un respeto muy grande. Entonces, hay como una suerte de contradicción de lo que quiero políticamente versus lo que entiendo que él hoy no siente, que es ser candidato". "Pero para mí es lo mejor, lo mejor para la Argentina sería que fuese el próximo presidente para la reconstrucción después de esta etapa más de demolición", sostuvo en declaraciones a Infobae.

Con relación al pedido de interpelación de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, indicó que "nosotros no vamos a acompañar" la iniciativa, que la atribuyó a que "se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde, si la justicia está actuando correctamente y a una velocidad híper razonable, no lo veo necesario".

De todos modos, sí se mostró a favor en que el jefe de Gabinete debería adelantar la presentación de su declaración jurada y brindar mejores explicaciones sobre su situación patrimonial. Y marcó una clara diferencia con el Gobierno nacional respecto al trato con el sector privado y la prensa. "No estamos de acuerdo con el ataque a ningún individuo, ni a los empresarios, ni al periodismo ni al que piensa distinto. Las formas es algo en lo que claramente somos diferentes con La Libertad Avanza", afirmó.