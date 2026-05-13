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Pampita confirmó su reconciliación con el polista Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

Pampita confirmó su reconciliación con el polista Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"
13 de Mayo de 2026 | 18:51

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Tras comenzar el mes soltera, Carolina "Pampita" Ardohain volvió a reconstruir su relación con el polista Martín Pepa a pocos días de confirmar su separación en todos los medios. La modelo logró superar su segunda separación, en un noviazgo marcado por distintas idas y vueltas. 

Los rumores de una reconciliación entre ellos se despertaron cuando la modelo se apersonó a una entrevista pactada acompañada por el polista. Esta misma información fue replicada en Intrusos (América TV) y fue Tatiana Shapiro quien confirmó la reconciliación entre la modelo y Pepa.

La periodista se comunicó con Pampita, quien puso fin a los rumores y confirmó su gran presente: "Estoy bien. Pasé unas semanas medias moviditas, pero hoy estoy bien. Las cosas se calmaron; cuando hay amor, todo se arregla".

Tan solo días atrás, la modelo culpó a la distancia como la causante de su separación, negando la participación de terceros en discordia: "Es algo importante. La distancia no la podés negar, pero está todo bien. La mejor". El polista reside actualmente en Nueva York, mientras que la modelo vive en Buenos Aires junto a sus hijos.

 

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