"Es remar en dulce de leche": hartazgo vecinal en La Plata por calles repletas de barro, agua y baches

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En los barrios de La Plata desplazarse en vehículo o a pie se convirtió en un calvario para los vecinos luego de las lluvias de la semana pasada que se prolongaron durante varios días. Según denunciaron vecinos de distintas localidades, las calles presentan un panorama de barro, baches y agua acumulada que implican un peligro tanto para conductores como para peatones.
En El Rincón pusieron el grito en el cielo porque en un extenso tramo de la calle 138 "está intransitable". Ese punto problemático abarca desde 428 hasta 438. Según describieron, "está repleto de cráteres y como el micro de la 273 dejó de entrar, la gente tiene que caminar varias cuadras con el barro entre los pies". "Es una situación indignante y a la vez peligrosa porque cualquiera se puede caer", alertaron.
Asimismo, manifestaron que debido a los pozos en el asfalto "no hay vehículo que aguante". "Es un presupuesto. Es remar en dulce de leche, estamos totalmente olvidados y es desgastante vivir así", enunciaron.
Una situación similar reportaron desde 12 entre 53 y 54, en la misma localidad platense, en relación al estado de las calles. "No se puede transitar, es imposible pasar caminando. También tenemos un predio a unos por cada evento pasan más de 450 autos por día, y no hacen nada al respecto", esgrimieron vecinos.
En otro extremo de La Plata, en Villa Montoro, dieron cuenta de "pozos enormes que acumulan agua de la lluvia y que son cada vez más grandes". En ese caso los inconvenientes se encuentran en 122 entre 600 y 601.
"La Municipalidad de La Plata no hace absolutamente nada para solucionar este problema, que es un peligro para la circulación de los vecinos que todos los días debemos usar esta avenida", expresaron.
"Si bien la mayor cantidad de pozos se hallan en estás calles, es un panorama que se repite desde 600 hasta 604", detallaron los damnificados.
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