Rescataron en La Plata a una mujer que pedía auxilio desde adentro de su casa y buscan al agresor

Un suceso de extrema tensión ocurrió durante las últimas horas del martes en la periferia de La Plata. Una mujer logró ser puesta a salvo tras un operativo de emergencia que se inició a raíz de sus gritos de socorro desde el interior de una vivienda.

El despliegue tuvo lugar en una casa situada sobre la calle 160, entre 46 y 47. Todo comenzó cuando integrantes de la Patrulla Municipal escucharon los pedidos de ayuda que emanaban de la casa mientras realizaban un patrullaje de prevención. Ante la inminencia del peligro, los agentes municipales solicitaron la presencia inmediata de la Policía Bonaerense para intervenir de forma conjunta en el domicilio.

Una vez que las fuerzas de seguridad rodearon el inmueble, la persistencia de los gritos de la víctima motivó que los efectivos ingresaran a la propiedad de manera violenta para interrumpir el ataque. En el interior hallaron a la mujer, quien padecía un episodio de violencia de género.

Pese al rápido accionar para proteger a la damnificada, el agresor logró evadirse por la parte trasera de la vivienda segundos antes de que se concretara su captura. El hombre aprovechó la oscuridad y el fondo del terreno para huir de los uniformados.

El sospechoso permanece prófugo, aunque las autoridades cuentan con datos precisos sobre su identidad. Los investigadores comenzaron con rastrillajes en zonas aledañas para dar con su paradero y proceder a su detención.

La causa quedó bajo la órbita de la Subcomisaría La Unión, mientras que la víctima recibió asistencia médica y contención psicológica por parte de los equipos especializados.