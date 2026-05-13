"Hoy todo": el apoyo de María Becerra a Gimnasia en la previa ante River, con un detalle que no pasó desapercibido

María Becerra, la Nena de Argentina y declarada hincha del Lobo, mostró su apoyo a Gimnasia en la previa del partido ante River en el Monumental por la llave a semifinales del Torneo Apertura. La cantante compartió el mensaje en redes sociales, con un detalle que no pasó desapercibido.

Desde sus historias de Instagram, la Nena de Argentina publicó un video donde se la ve en el Bosque, alentando al Lobo en un partido frente al Millonario. Este detalle para nada casual no fue ignorado por sus fans, quienes detectaron que en la pantalla se veía el “1-0” en el marcador a favor del club platense.

Días atrás, María Becerra celebró el triunfo del Lobo ante Vélez, en condición de visitante, logrando acceder a los Cuartos de Final. Los dirigidos por Ariel Pereyra buscan dar el batacazo y continuar en carrera a la final.