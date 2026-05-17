Villarruel agitó la interna libertaria con una dura embestida contra Petri y Bullrich

Victoria Villarruel volvió a encender la interna dentro del Gobierno con una serie de mensajes en redes sociales cargados de críticas hacia dirigentes cercanos al presidente Javier Milei. Esta vez, el blanco principal fue el exministro de Defensa Luis Petri, a quien calificó como “playmobil”, aunque también alcanzó a Patricia Bullrich al cuestionar uno de sus proyectos más emblemáticos en materia de seguridad.

La Vicepresidenta reaccionó a publicaciones que denunciaban recortes en el área de Defensa y aprovechó para responsabilizar a Petri por la situación de las Fuerzas Armadas.

“Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas”, sostuvo Villarruel antes de cargar directamente contra el dirigente mendocino. “El exministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos dos años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero”, afirmó.

El “playmobil”

La tensión escaló todavía más cuando usuarios de redes sociales recordaron el debate de candidatos a vicepresidentes de 2023, en el que Petri acompañó a Patricia Bullrich como compañero de fórmula.

Lejos de bajar el tono, Villarruel redobló la apuesta y escribió: “Era un playmobil en el debate”, frase que rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la nueva pelea interna dentro de La Libertad Avanza.

La vicepresidenta también apuntó contra la administración de Petri en el Ministerio de Defensa y mencionó especialmente la situación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).

Según expresó, durante la gestión del actual diputado nacional se produjo “la caída del sueldo de los uniformados” y una “paralización casi total” de la obra social que atiende a militares y sus familias.

Además, habló de un “paso fraudulento” por el ministerio y le reclamó que deje de preocuparse por el supuesto “bozal mediático” que —según Petri— intentó imponerle mediante acciones judiciales.

El proyecto de Bullrich que Villarruel destrozó

Las críticas de Villarruel también alcanzaron a Patricia Bullrich. La vicepresidenta cuestionó la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), presentado el año pasado por la entonces ministra de Seguridad junto a Javier Milei como parte de la reconversión de la Policía Federal.

Villarruel calificó esa iniciativa como un “mamarracho” y aseguró que la fuerza atraviesa una situación crítica, con el Hospital Churruca deteriorado y salarios bajos.

La DFI había sido impulsada por Bullrich como un esquema inspirado en el FBI estadounidense, con el objetivo de especializar a la Policía Federal en investigaciones complejas vinculadas al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.

Sin embargo, para Villarruel, distintas administraciones terminaron debilitando históricamente a la fuerza federal.

El enfrentamiento entre Villarruel y dirigentes ligados al PRO viene desde los primeros días del Gobierno libertario. La vicepresidenta esperaba tener influencia en las áreas de Defensa y Seguridad, dos temas centrales dentro de su agenda política, pero finalmente esos espacios quedaron en manos de dirigentes cercanos a Bullrich.

La tensión, lejos de apaciguarse, se profundizó con el correr de los meses y ahora volvió a quedar expuesta públicamente a través de una nueva “furia tuitera” de la titular del Senado, que dejó otra vez al descubierto las fracturas dentro del oficialismo.