Accidente en La Plata: una joven ciclista terminó herida tras chocar con una moto en la 32

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Un nuevo accidente de tránsito se registró este sábado en La Plata y dejó como saldo a una joven herida, luego de una colisión entre una bicicleta y una motocicleta en la zona de Ringuelet.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles 32 y 16, donde por causas que ahora son materia de investigación impactaron una moto Honda Wave roja y una bicicleta mountain bike negra.
Según informaron fuentes policiales a EL DÍA, la motocicleta era conducida por un adolescente de 17 años, identificado como José Urquiza, mientras que la bicicleta estaba al mando de Katia Martínez, de 23 años.
Tras el fuerte golpe, personal del SAME acudió rápidamente al lugar. La médica Brenda Farinelli, a cargo de la ambulancia N° 34, asistió a la ciclista y dispuso su traslado al Hospital Rossi para realizarle las curaciones correspondientes, ya que presentaba una herida cortante en la parte superior del rostro. Afortunadamente, las lesiones no revestían riesgo de vida.
En la escena trabajaron efectivos policiales que preservaron el área para la realización de las pericias accidentológicas de rigor. La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó en manos de la UFIJ N° 10 de La Plata.
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