El diputado platense que fue retenido en la Flotilla Sumud regresará al país este domingo

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El diputado bonaerense por La Plata, Pablo Giachello, tiene previsto arribar este domingo a la Argentina luego de haber sido retenido mientras participaba de la Flotilla Sumud.
El vuelo que lo traslada llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 7:40. Su regreso se produce tras varios días en los que permaneció sin contacto, en el marco de un operativo realizado por autoridades de Israel sobre la embarcación.
De acuerdo a lo informado por su espacio político, el legislador viajaba junto a otras personas en una misión que tenía como destino la Franja de Gaza, con el objetivo de trasladar ayuda humanitaria.
El hecho fue dado a conocer inicialmente a través de un comunicado del Partido Obrero, que informó que Giachello se encontraba entre los integrantes de la flotilla alcanzados por el operativo. Hasta el momento, no hubo precisiones oficiales adicionales sobre las circunstancias del procedimiento.
Giachello, de 39 años, fue electo diputado provincial por el Frente de Izquierda Unidad. En su trayectoria, se desempeñó en ámbitos estudiantiles y académicos, y trabajó en la Universidad Nacional de La Plata y en el INDEC, donde integró equipos de la Encuesta Permanente de Hogares.
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