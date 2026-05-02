Santa dejó pasar una buena oportunidad al perder contra Olivos, en hockey damas

Santa Bárbara “A” desaprovechó una buena ocasión de seguir en racha, pero no pudo al perder como local contra Olivos 2 a 1, en el marco de la octava fecha del torneo Metropolitano de hockey femenino de Primera División.

El conjunto de Gonnet siempre estuvo abajo en el marcador con los dos goles de la visita marcados por Giuliana Saccomanno y Martina Carreras; mientras que el descuento llegó por intermedio de Margarita Iturralde, pero no alcanzó para evitar la tercera derrota en el presente certamen de la máxima categoría femenina.

Al igual que la fecha pasada, el equipo dirigido por Santiago Camacho no pudo contar con Majo y Vicky Granatto, ya que las dos hermanas se encuentran realizando una gira con el seleccionado argentino de hockey, Las Leonas, por China de cara a su preparación para la Copa del Mundo de la especialidad.

En lo que respecta a Olivos sumó su segunda victoria del certamen, en Manuel B. Gonnet, ya que previamente habían derrotado también como visitante a Ciudad de Buenos Aires "A" por el mismo marcador (2-1).

Intermedia: Santa Bárbara "A" 4 (Francisca Guichandut Regal -2-, Luana Josefina Santana y Victoria Meira), Olivos 3.

Quinta División: Santa Bárbara "A" 4 (Victoria Meira -2-, Juana Ziccotti y Amparo Piergiacomi), Olivos 0.

Sexta División: Santa Bárbara "A" 2 (Clara Palazzo y Juana Valle), Olivos 5.

Séptima División: Santa Bárbara "A" 4 (Josefina Busti, María Francisca De Lazzari y Justina Capdebarthe), Olivos 0.

En tanto, el resto de los marcadores de la fecha de la máxima categoría con St. Catherine 's 2, Banco Nación 1; Arquitectura 1, Lomas 3; San Lorenzo de Almagro 2, GEBA 5; Italiano 1, River Plate 1; y Banco Provincia "A" 0, San Fernando "A" 4. En lo que respecta a Belgrano y Ciudad de Buenos Aires "A" se estarán midiendo mañana a las 13, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

Las posiciones quedaron con Lomas 17 puntos, San Fernando "A" 15, Santa Bárbara "A" 13, Belgrano 13, Italiano 13, GEBA 13, St. Catherine 's 12, River Plate 11, Banco Provincia "A" 10, Banco Nación 9, Arquitectura 8, Olivos 7, Ciudad de Buenos Aires "A" 6 y San Lorenzo de Almagro 2.

En lo que respecta a las próxima fecha estará integrada con los siguientes partidos: Banco Nación vs Banco Provincia "A", San Fernando "A" vs Belgrano, Ciudad de Buenos Aires "A" vs Santa Bárbara "A", Olivos vs Italiano, River Plate vs San Lorenzo de Almagro y Lomas vs St. Catherine 's. Por su parte, GEBA y Arquitectura estarán disputando su cruce el domingo a las 13, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

A continuación se detallan el resto de los resultados de los equipos platenses en las diferentes categorías de Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires:



Primera C1

Universitario “A” 2 (Victoria Berger y Adolfina Gallo), Pucará “A” 3.

La "U" se anotó su tercer partido sin ganar con dos empates y una derrota.

Intermedia: Universitario “A” 2 (Felicitas Molinelli y Guadalupe Romero), Pucará “A” 2.

Quinta División: Universitario “A” 2 (Valentina Zitti y Morena Zitti), Pucará “A” 1.

Sexta División: Universitario “A” 0, Pucará “A” 2.

Séptima División: Universitario “A” 1 (Magdalena Arroyo), Pucará “A” 2.

Próxima fecha: Macabi vs Universitario "A".



Primera C2

San Fernando “B” 1, Santa Bárbara “B” 0.

Santa alineó su tercera caída seguida en el torneo.

Intermedia: San Fernando “B” 0, Santa Bárbara “B” 0.

Quinta División: San Fernando “B” 0, Santa Bárbara “B” 1 (Elena Ángulo Salim).

Sexta División: San Fernando “B” 0, Santa Bárbara “B” 1 (Martina Sorarrain).

Séptima División: San Fernando “B” 0, Santa Bárbara “B” 4 (Rosario María Vazquez Casal -2-, Camila Di Menna y Rita Granillo Fernández).

Próxima fecha: Santa Bárbara "B" vs Centro Naval.



San Luis “A” 2 (Ainara Bilbao y Abril Agustina Palazzi), GEBA “C” 0.

Las Maristas cosecharon su tercera victoria de manera consecutiva. Se mantienen en el segundo lugar con 18 puntos, detrás de HC Andersen (20).

Intermedia: San Luis “A” 0, GEBA “C” 0.

Quinta División: San Luis “A” 4 (Manuela Condomi Alcorta -2-, Mia Herrera Roh e Isabella Condorelli), GEBA “C” 0.

Sexta División: San Luis “A” 4 (Milagros Plot, Juana Fidalgo, Catalina Trejo y Clara Maspoli), GEBA “C” 0.

Séptima División: San Luis “A” 4 (Felicitas Plot -2-, María Justa Etchart y Clara Maspoli), GEBA “C” 0.

Próxima fecha: Banade vs San Luis "A".



Primera D1

San Andrés 0, Gimnasia "A" 0.

Las Lobizonas cosecharon su segundo empate sin goles y acumulan cuatro partidos sin derrotas.

Intermedia: San Andrés 1, Gimnasia "A" 1 (Micaela Belén Buceta).

Quinta División: San Andrés 4, Gimnasia "A" 1 (Joaquina Maidana).

Sexta División: San Andrés 0, Gimnasia "A" 0.

Séptima División: San Andrés 4, Gimnasia "A" 0.

Próxima fecha: Gimnasia "A" vs River Plate "B".



Primera D2

Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 3, San Luis “B” 1 (Luana Macarena Raffone).

Las Maritas volvieron a perder después del triunfo de la fecha pasada contra Miraflores Country (4-2); mientras que siguen sin ganar de visitante (3 empates y una derrota).

Intermedia: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 1, San Luis “B” 1 (Matilde Sánchez).

Quinta División: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 1, San Luis “B” 0.

Sexta División: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 6, San Luis “B” 0.

Séptima División: Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes 5, San Luis “B” 0

Próxima fecha: San Luis "B" vs Martín de Güemes.



Hurling “B” 2, Estudiantes “A” 3 (Renata Carabás, Candela Safar y Mercedes Axat).

Las Pinchas llevan cinco fechas sin perder con tres triunfos y dos empates. Se posicionan en la tercera colocación con 14 unidades.

Intermedia: Hurling “B” 0, Estudiantes “A” 3 (Milagros Beatriz Lara Bestoso, Lucía Vasta y Mercedes Axat).

Quinta División: Hurling “B” 3, Estudiantes “A” 1 (Renata Carrasco).

Sexta División: Hurling “B” 1, Estudiantes “A” 0.

Séptima División: Hurling “B” 1, Estudiantes “A” 0.

Próxima fecha: Estudiantes "A" vs Universidad de La Matanza.



Quilmes High School Club 2, Santa Bárbara "C" 3 (Irina Martini, Lola Lofeudo y Marina Pulido Herrera).

Santa cosechó su segundo éxito seguido en el transcurso del certamen.

Intermedia: Quilmes High School Club 0, Santa Bárbara "C" 1 (Emilia Spalletti).

Quinta División: Quilmes High School Club 0, Santa Bárbara "C" 0.

Sexta División: Quilmes High School Club 5, Santa Bárbara "C" 0.

Séptima División: Quilmes High School Club 3, Santa Bárbara "C" 0.

Próxima fecha: Santa Bárbara "C" vs Hurling "B".

Primera D4

Santa Bárbara “D” 0, Deportivo Santa Bárbara 2.

Santa suma tres partidos sin ganar con dos empates y cinco derrotas. La única victoria la cosechó en la primera fecha del torneo al vencer como local a Náutico Hacoaj (1-0).

Intermedia: Santa Bárbara “D” 1 (Paulina Piccone), Deportivo Santa Bárbara 2.

Quinta División: Santa Bárbara “D” 1 (Valentina Mauri), Deportivo Santa Bárbara 4.

Sexta División: Santa Bárbara “D” 0, Deportivo Santa Bárbara 4.

Séptima División: Santa Bárbara “D” 0, Deportivo Santa Bárbara 6.

Próxima fecha: Almafuerte vs Santa Bárbara "D".



Luján RC 2, Universitario “B” 2 (Julieta Aicardi y Paula Ravettino).

La "U" tiene cuatro partidos sin derrotas con dos triunfos y otros dos empates. Se ubica en la sexta colocación con 13 puntos.

Intermedia: Luján RC 3, Universitario “B” 1 (Josefina Montana).

Quinta División: Luján RC 0, Universitario “B” 0.

Sexta División: Luján RC 2, Universitario “B” 1 (Luisina Defelipe).

Séptima División: Luján RC 2, Universitario “B” 0.

Próxima fecha: Universitario "B" vs Deportivo Francesa.



Primera E1

Universitario “C” 1 (María Belén Jarque), Lomas “C” 2.

La "U" sumó su segunda caída consecutiva.

Intermedia: Universitario “C” 2 (Zoe Cruz y Emilia Fanelli Addiech), Lomas “C” 0.

Quinta División: Universitario “C” 3 (Ernestina Porris -2- y Pilar González), Lomas “C” 1.

Sexta División: Universitario “C” 1 (Pilar Villanueva), Lomas “C” 2.

Séptima División: Universitario “C” 3 (Amparo Nistal -2- y Alma Cendagorta), Lomas “C” 4.

Próxima fecha: Areco RC vs Universitario “C”.



Primera E2

Estudiantes “B” 0, Liceo Naval “B” 2.

Las Pinchas siguen sin festejar ya que ostentan dos empates y seis caídas.

Intermedia: Estudiantes “B” 0, Liceo Naval “B” 4.

Quinta División: Estudiantes “B” 2 (Francisca Pagani y Amparo Mateo), Liceo Naval “B” 0.

Sexta División: Estudiantes “B” 0, Liceo Naval “B” 4.

Séptima División: Estudiantes “B” 0, Liceo Naval “B” 4.

Próxima fecha: Los Matreros "B" vs Estudiantes "B".



Huracán 4, Santa Bárbara “F” 0.

Santa perdió los ocho cotejos que disputó en el presente torneo con apenas tres goles a favor y 37 en contra.

Intermedia: Huracán 2, Santa Bárbara “F” 0.

Quinta División: Huracán 2, Santa Bárbara “F” 1 (Emma Arraras).

Sexta División: Huracán 1, Santa Bárbara “F” 2 (Juana Niell y Giuliana Ciabattoni).

Séptima División: Huracán 5, Santa Bárbara “F” 1 (Rita Festa).

Próxima fecha: Santa Bárbara "F" vs Boca Juniors "B".



Primera E4

Everton 1 (Sofía Belén Vicens), Belgrano “B” 1.

Las decanas suman dos partidos sin victorias con un empate y una derrota. Marchan en la segunda colocación con 19 unidades a tres de Boca Juniors (22).

Intermedia: Everton 4 (Sofía Belén Vicens -2-, Lucía Peralta y Avril Brito), Belgrano “B” 2.

Quinta División: Everton 3 (Valentina Aylin Toledo, Uma Jazmín Casado y María Pilar Cepeda), Belgrano “B” 2.

Sexta División: Everton 3 (Juana Apostólico, Alma Durso y Mia Velázquez), Belgrano “B” 2.

Séptima División: Everton 2 (María Paz Irisarri y Luna Tais Gómez), Belgrano “B” 0.

Próxima fecha: La Martona vs Everton.



Primera F1

Santa Bárbara “E” 1 (Verónica Ruíz), HC Andersen “B” 1.

Santa arrastra dos partidos sin derrotas con un triunfo y un empate.

Intermedia: Santa Bárbara “E” 1 (Consuelo Saavedra), HC Andersen “B” 0

Quinta División: Santa Bárbara “E” 0, HC Andersen “B” 0.

Sexta División: Santa Bárbara “E” 1 (Mercedes Willi), HC Andersen “B” 0.

Séptima División: Santa Bárbara “E” 1 (Sofía Rother), HC Andersen “B” 0.

Próxima fecha: Santa Bárbara "E" vs Universitario "D" .



Mijayi 2, Universitario “D” 1 (Celeste Caminos).

La "U" volvió a perder después del triunfo obtenido la jornada anterior ante Pucará "C" (1-0). En calidad de visitante cayó en sus cinco presentaciones marcando apenas un gol.

Intermedia: Mijayi 3, Universitario “D” 3 (Carolina De León, Amparo Suárez y Rosario María Giallorenzo).

Quinta División: Mijayi 3, Universitario “D” 0.

Sexta División: Mijayi 3, Universitario “D” 2 (Emilia Guerra y Florencia Misson).

Séptima División: Mijayi 7, Universitario “D” 0.

Próxima fecha: Universitario "D" vs Santa Bárbara "E".



Primera F2

Gimnasia “B” 1 (Paulina Mazuca Mordonini), Municipalidad de Lomas de Zamora 0.

Las Lobizonas acumulan dos victorias consecutivas sin recibir goles. Se encuentran en la cuarta colocación con 16 puntos a cuatro del líder, Banco Nación "B" (20).

Intermedia: Gimnasia “B” 0, Municipalidad de Lomas de Zamora 0.

Quinta División: Gimnasia “B” 0, Municipalidad de Lomas de Zamora 3.

Sexta División: Gimnasia “B” 2 (Martina Julieta Pogonza -2-), Municipalidad de Lomas de Zamora 6.

Séptima División: Gimnasia “B” 0, Municipalidad de Lomas de Zamora 4.

Próxima fecha: Arquitectura "C" vs Gimnasia "B".



Primera F4

Nueva Chicago 0, San Luis “C” 0.

Las Maristas rescataron su segundo punto del actual torneo. El anterior había sido otra igualdad como local frente a St. Brendans "B" (1-1)

Intermedia: Nueva Chicago 3, San Luis “C” 1 (Macaela Tocho).

Quinta División: Nueva Chicago 5, San Luis “C” 0.

Sexta División: Nueva Chicago 7, San Luis “C” 0.

Séptima División: Nueva Chicago 3, San Luis “C” 1 (Ana Carolina Orellana).

Próxima fecha: San Luis "C" vs Deportivo Santa Bárbara "B".



Primera G1

Asociación Coronel Brandsen 0, Pueyrredón “C” 0.

Las Coronelas arrastran tres cotejos sin ganar con dos derrotas y una igualdad.

Intermedia: Asociación Coronel Brandsen 1 (Delfina Amichetti), Pueyrredón “C” 3.

Quinta División: Asociación Coronel Brandsen 3 (Victoria Heredia Goñi, Paula Jazmín Parodi Romano y Delfina Alvárez Fontana), Pueyrredón “C” 1.

Sexta División: Asociación Coronel Brandsen 3 (Carola Carrasco, Marley Benítez y Eva Laubenheimer), Pueyrredón “C” 0.

Séptima División: Asociación Coronel Brandsen 2 (Julia Laubenheimer -2-), Pueyrredón “C” 3.

Próxima fecha: Cardenal Newman "D" vs Asociación Coronel Brandsen.

JUEGAN LOS CABALLEROS

La octava fecha del torneo Metropolitano de Primera División de hockey masculino se jugará mañana, desde las 16. En este caso, Universitario, que viene de vencer a Ciudad de Buenos Aires "B" (3-2), recibirá a Lomas; mientras que Santa Bárbara "A", que llega con una derrota sobre GEBA (3-1), se medirá contra Ciudad de Buenos Aires "B", a partir de las 15:30, en la cancha de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, con la televisación de ESPN y Disney + Premium.

El resto de la jornada está conformada por los siguientes cruces: GEBA vs SAG, Banco Provincia vs San Martín, Ducilo vs Quilmes, Hurling vs Mitre y Ciudad de Buenos Aires "A" vs San Fernando.

En cuanto a las tablas de las posiciones está encabezada por San Fernando 21 puntos seguidos por Ciudad de Buenos Aires "A" 19, Banco Provincia 19, Mitre 13, Universitario 11, Hurling 10, Ducilo 9, Santa Bárbara "A" 8, Quilmes 7, GEBA 5, SAG 4, San Martín 3, Lomas 2 y Ciudad de Buenos Aires "B" 1.

En la Primera B1, Estudiantes (6) será local de Berazategui (4); mientras que Santa Bárbara "B" (7) tendrá fecha libre. En lo que tiene que ver en la Primera C1, Gimnasia (11) recibirá a Racing Club (4) y Everton (4) visitará a Tristán Suárez (17).

A todo esto también habrá actividad en la Primera Metro Damas. Zona A: Los Andes (2) vs Santa Bárbara "G" (3) y Liceo Naval (12) vs Estudiantes "C" (16). Zona B: Albatros (15) vs Banade (17) y Círculo Hebreo (0) vs Universitario "E" (13).