Realizan este domingo una nueva edición del desfile de mascotas en Plaza Azcuénaga

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Es este domingo, con entrada gratuita. La jornada también incluirá un espacio de adopción responsable, vacunación gratuita para perros y gatos y concientización
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La Plata se prepara para otra jornada que reunirá a familias y mascotas el próximo domingo 3 de mayo a las 15:30 horas en la Plaza Azcuénaga (19 y 44), con entrada libre y gratuita. El evento estaba programado para el pasado domingo, pero fue suspendido por condiciones climáticas.
El evento, organizado por la Feria Manos Platenses, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata e invita a participar de una jornada que celebra el vínculo entre las personas y sus animales de compañía, promoviendo el cuidado responsable y el encuentro comunitario.
Además del desfile, la jornada incluirá un espacio de adopción responsable, vacunación gratuita para perros y gatos y concientización sobre bienestar animal, con la participación de Rescatistas La Plata y el veterinario Martin Vera quien brindará charlas sobre comportamiento canino y primeros auxilios en mascotas para sus mascotas.
Quienes deseen participar del desfile con su mascota pueden inscribirse previamente a través del siguiente formulario: https://forms.gle/tUvE2wydcAtC23vJ9.
La Feria Manos Platenses de Plaza Azcuénaga, un programa de Economía Social y Desarrollo Sustentable de la Fundación Pro Humanae Vitae, es reconocida por promover el trabajo artesanal y emprendedor local. La misma abre sus puertas desde las 11:00 horas con una amplia propuesta de artesanías, gastronomía y espectáculos, consolidándose como un punto de encuentro familiar y cultural en la ciudad.
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